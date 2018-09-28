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Avrupa otomotiv pazarı ağustosta yüzde 26,4 büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 15:51 | Son Güncelleme

Avrupa'da otomotivde satışlar ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,4 artarak 1 milyon 341 bin 761'e yükseldi - Bu yılın sekiz ayında otomotiv pazarı yüzde 5,7 büyüyerek 12 milyon 871 bin 153'e ulaştı

İSTANBUL (AA) - Avrupa'da otomotivde satışlar ağustos ayında 2017'nin aynı ayına göre yüzde 26,4 artarak 1 milyon 341 bin 761'e yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan 2018 Ağustos ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 5,7 büyüdü ve 12 milyon 871 bin 153'e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 12 milyon 171 bin 801 otomotiv satışı gerçekleşti.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde satışlarda en fazla düşüş yüzde 11,1 ile İzlanda'da, yüzde 4 ile İngiltere'de ve yüzde 2,2 ile İrlanda'da yaşandı. Aynı dönemde satışların en çok arttığı ülkeler ise yüzde 41,6 ile Romanya, yüzde 29,7 ile Litvanya ve yüzde 29,1 ile Macaristan olarak sıralandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre satışlar ağustos ayında yüzde 26,4 artarak 1 milyon 341 bin 761'e ulaştı. 2017'nin ağustos ayında 1 milyon 61 bin 867 araç satışı yapıldı.

Ağustosta en fazla düşüş yüzde 23,1 ile İsveç'te, yüzde 5,9 ile İsviçre'de ve yüzde 4,6 ile İzlanda'da; en çok artış yüzde 105 ile Romanya'da, yüzde 55,2 ile Polonya'da ve yüzde 46,6 ile Belçika'da yaşandı.

Türkiye, ağustos sonunda yüzde 20,44 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7. ülke konumunda yer aldı.

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- Otomobil pazarı ağustosta yüzde 29,8 büyüdü

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı bu yılın ocak-ağustos döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5,9 büyüyerek 11 milyon 181 bin 738'e ulaştı. Pazar büyüklüğü geçen yılın ilk 8 ayında 10 milyon 558 bin 511 düzeyinde bulunuyordu.

Ağustos ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 artış gösterdi ve 1 milyon 171 bin 760 seviyesinde yükseldi. Geçen yılın ağustos ayında otomobil pazarı 902 bin 870 olarak gerçekleşti.

Türkiye, ağustos sonu itibarıyla yüzde 18,51 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. oldu.

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- Hafif ticari araç satışı yüzde 4,8 arttı

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı yılın ilk sekiz ayında yüzde 4,8 büyüdü ve 1 milyon 399 bin 287'ye ulaştı. 2017 yılının aynı döneminde 1 milyon 335 bin 600 satış gerçekleşti.

Hafif ticari araç satışları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artarak 139 bin 204'e yükseldi. Geçen yılın ağustos ayında 129 bin 986 hafif ticari araç satışı yapılmıştı.

Bu yılın ağustos ayı sonunda Türkiye, yüzde 58,23 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ncı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Otomotiv satışları ODD

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