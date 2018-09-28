Avrupa otomotiv pazarı ağustosta yüzde 26,4 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Avrupa'da otomotivde satışlar ağustos ayında 2017'nin aynı ayına göre yüzde 26,4 artarak 1 milyon 341 bin 761'e yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan 2018 Ağustos ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 5,7 büyüdü ve 12 milyon 871 bin 153'e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 12 milyon 171 bin 801 otomotiv satışı gerçekleşti.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde satışlarda en fazla düşüş yüzde 11,1 ile İzlanda'da, yüzde 4 ile İngiltere'de ve yüzde 2,2 ile İrlanda'da yaşandı. Aynı dönemde satışların en çok arttığı ülkeler ise yüzde 41,6 ile Romanya, yüzde 29,7 ile Litvanya ve yüzde 29,1 ile Macaristan olarak sıralandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre satışlar ağustos ayında yüzde 26,4 artarak 1 milyon 341 bin 761'e ulaştı. 2017'nin ağustos ayında 1 milyon 61 bin 867 araç satışı yapıldı.