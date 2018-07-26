Avrupa otomotiv pazarı ilk yarıda yüzde 3 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Avrupa'da otomotiv satışları ocak-haziran döneminde yüzde 3 artarak 10 milyon 20 bin 901'e ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan 2018 Haziran ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Ocak-Haziran döneminde yüzde 3 yükselerek 10 milyon 20 bin 901 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu bölgede 2017 yılının aynı döneminde 9 milyon 727 bin 742 satış gerçekleşmişti.

Söz konusu ülkelerde otomotiv pazarı haziran ayında yüzde 5,4 artarak 1 milyon 874 bin 485 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın haziran ayında toplam satış 1 milyon 778 bin 796 seviyesindeydi.

Haziran ayında en fazla düşüş yüzde 16,1 ile

İzlanda’da, yüzde 6,9 ile Danimarka’da ve yüzde 6,7 ile İtalya’da yaşandı. 2018 yılının aynı ayında

satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında, yüzde 87,3 ile İsveç, yüzde 48,1 ile Romanya ve

yüzde 29 ile Macaristan yer aldı.