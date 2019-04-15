FİNANS

Avrupa piyasaları açılış öncesinde yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Nisan (DHA)

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Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8 (2)Ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8 (2)
Tarım ürünleri üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 27.33 arttıTarım ürünleri üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 27.33 arttı
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