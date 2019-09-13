Avrupa piyasaları anlaşmasız Brexit endişeleriyle karışık

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Avrupa hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nin Brexit anlaşması sürecinin belirsizliğini korumasıyla Cuma gününe karışık başladı.

CNBC’nin yaptığı son ankette, küresel CFO’ların çoğunluğu Birleşik Krallık’ın AB’den anlaşma olmadan ayrılmasını bekliyor. Ankete Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan (EMEA) katılan CFO’ların yüzde 52.6’sı, Asya-Pasifik (APAC) bölgesindeki CFO’ların da yüzde 50’si anlaşmasız Brexit öngörüyor. Katılımcılar arasında en olumlu görünümün ABD’li CFO’larda görüldüğü belirtilirken, ABD’li yetkililer iki ülke arasındaki görüşmelerin olumlu sonuç vereceğini bekliyor ve katılımcıların yalnızca yüzde 30’u Birleşik Krallık’ın AB’den anlaşma olmadan ayrılmasını bekliyor.

Veri gündeminde ise yatırımcılar AB’den gelecek olan ticaret dengesi rakamlarını takip edecei.

Gelişmelerin ardından Avrupa piyasalarında;

- CAC yüzde 0.15 yükseldi,

- FTSE yüzde 0.14 düştü ve

- DAX bir değişiklik göstermedi.

Bunun yanında sterlin dolar karşısında yüzde 0.54 artışla 1.24000 dolardan işlem gördü.

