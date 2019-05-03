Avrupa piyasaları BoE faiz kararı sonrasında hafif yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı ve BoE Başkanı Mark Carney’nin açıklamalarını sindirmeleri sonrasında açılış sonrası işlemlerde hafif yükseldi.

BoE Başkanı Mark Carney, Şubat ayından bu yana küresel ekonomiye dair endişelerin azaldığını ve Brexit sonrasında ülke ekonomisinin daha yüksek faiz oranlarına ihtiyacı olacağını söylemişti.

Veri cephesinde, şirketlerin yılın ilk çeyreği için kazanç raporları bekleniyor.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

- FTSE yüzde 0.15 ve

- CAC yüzde 0.07 artarken,

- DAX yüzde 0.01 düştü.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.03 düşüşle 1.1169 düzeyine geriledi.

