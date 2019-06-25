FİNANS

Avrupa piyasaları düşüşle açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Haziran (DHA)

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