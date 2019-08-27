FİNANS

Avrupa piyasaları G7 sonrasında düştü

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Ağustos (DHA)

PARTNER O bir kamuflaj ustası O bir kamuflaj ustası
TÜİK - İnternete erişim ve evden erişim 2019 yılında yükseldiTÜİK - İnternete erişim ve evden erişim 2019 yılında yükseldi
Study UK Birleşik Krallık mezunlarının başarılarını kutluyorStudy UK Birleşik Krallık mezunlarının başarılarını kutluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Toprak sevgisi kariyerinden vazgeçirdi

Toprak sevgisi kariyerinden vazgeçirdi

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Kapalıçarşıda günün ilk fiyatları?

Kapalıçarşıda günün ilk fiyatları?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ Başkanı Bulut, Ankara şantiyelerinde incelemelerde bulundu

TOKİ Başkanı Bulut, Ankara şantiyelerinde incelemelerde bulundu

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımlar için stratejiler: Borsada Rastgele Seyir

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımlar için stratejiler: Borsada Rastgele Seyir

TÜİK - İnternete erişim ve evden erişim 2019 yılında yükseldi

TÜİK - İnternete erişim ve evden erişim 2019 yılında yükseldi

Study UK Birleşik Krallık mezunlarının başarılarını kutluyor

Study UK Birleşik Krallık mezunlarının başarılarını kutluyor

QNB Finansbank "Çiftçilerle Finansal Okuryazarlık Projesi"

QNB Finansbank "Çiftçilerle Finansal Okuryazarlık Projesi"

Galataport İstanbul: Karaköy Sahili 2020’de kamuya açılıyor

Galataport İstanbul: Karaköy Sahili 2020’de kamuya açılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.