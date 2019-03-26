Avrupa piyasalrı açılış öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Mart (DHA) - Avrupa hisse senedi piyasaları, almanya tüketici güveni ve Birleşik Krallık'tan gelecek olan ihraç edilmiş konut kredileri verileri beklenirken, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Birleşik Krallık milletvekillerinin Brexit sürecinin kontrolünü almaları ve üç bakanı istifaya zorladıkları açıklandı.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

- FTSE yüzde 0.28,

- DAX yüzde 0.32 ve

_ CAC yüzde 0.2 yükseldi.

Euro ve sterlin dolar karşısında sırasıyla yüzde 0.04 ve yüzde 0.07 kaybetti.

