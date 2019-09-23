"Avrupa standartlarında bir düzenleyici anlayışımız var"

BRÜKSEL (AA) - ATA UFUK ŞEKER - Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) Başkanı Gülefşan Demirbaş, Türkiye'nin enerji sektöründe Avrupa Birliği'ne (AB) uyum açısından bir eksikliğinin bulunmadığını belirterek, "Akdeniz'in güneyindeki ülkelerdeki düzenleyici yaklaşıma katkımız çok fazla. Hem elektrik piyasasında hem de gaz piyasasında şu anda Avrupa standartlarında bir düzenleyici anlayışımız, yaklaşımımız var." dedi.

Demirbaş, Brüksel'de MEDREG toplantıları ve AB yetkilileriyle görüşmelerinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Brüksel'de MEDREG'in kendi çalışmalarını medya ve ilgili diplomatik misyonlara anlattıklarını ve yönlendirme komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Demirbaş, "2020-2022 dönemini içeren 3 yıllık MEDREG stratejilerini belirledik. Bu stratejileri, elektrik, doğal gaz, yenilenebilir, tüketici ve kurumsal çalışma grupları özelinde değerlendirdik." diye konuştu.

Demirbaş, MEDREG'in finansmanının yüzde 90'ının AB Komisyonu tarafından karşılandığını anımsatarak, "Avrupa Birliği ile yapacağımız 3 yıllık hibe kontratının temellerini atmış olduk. Onlarla bir tartışma, müzakere ortamını ortaya koyabilmek için bu çalışmayı tamamladık." ifadesini kullandı.