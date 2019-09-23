FİNANS

"Avrupa standartlarında bir düzenleyici anlayışımız var"

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği Başkanı Gülefşan Demirbaş: - "Biz aslında AB'ye uyum açısından, düzenleme açısından bir eksikliğimizin olmadığını hatta gayet ileri seviyede olduğumuzu görüyoruz" - "Akdeniz'in güneyindeki ülkelerdeki düzenleyici yaklaşıma katkımız çok fazla. Hem elektrik piyasasında hem de gaz piyasasında şu anda Avrupa standartlarında bir düzenleyici anlayışımız, yaklaşımımız var" - "AB ile yaptığımız birebir, özel görüşmelerden de görüyoruz ki MEDREG'in önemi gittikçe artıyor ve Türkiye'nin de gerek piyasa büyüklüğü ve gerekse düzenleme altyapısı olarak MEDREG içindeki rolü çok güçlü"

BRÜKSEL (AA) - ATA UFUK ŞEKER - Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) Başkanı Gülefşan Demirbaş, Türkiye'nin enerji sektöründe Avrupa Birliği'ne (AB) uyum açısından bir eksikliğinin bulunmadığını belirterek, "Akdeniz'in güneyindeki ülkelerdeki düzenleyici yaklaşıma katkımız çok fazla. Hem elektrik piyasasında hem de gaz piyasasında şu anda Avrupa standartlarında bir düzenleyici anlayışımız, yaklaşımımız var." dedi.

Demirbaş, Brüksel'de MEDREG toplantıları ve AB yetkilileriyle görüşmelerinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Brüksel'de MEDREG'in kendi çalışmalarını medya ve ilgili diplomatik misyonlara anlattıklarını ve yönlendirme komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Demirbaş, "2020-2022 dönemini içeren 3 yıllık MEDREG stratejilerini belirledik. Bu stratejileri, elektrik, doğal gaz, yenilenebilir, tüketici ve kurumsal çalışma grupları özelinde değerlendirdik." diye konuştu.

Demirbaş, MEDREG'in finansmanının yüzde 90'ının AB Komisyonu tarafından karşılandığını anımsatarak, "Avrupa Birliği ile yapacağımız 3 yıllık hibe kontratının temellerini atmış olduk. Onlarla bir tartışma, müzakere ortamını ortaya koyabilmek için bu çalışmayı tamamladık." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü ile Komşuluk ve Genişleme Genel Müdürlüğünden yetkililerle görüştüklerine dikkati çeken Demirbaş, "Toplantılarda MEDREG'in durumunu, ülkemiz ve Akdeniz'deki enerji piyasalarının düzenlenmesine dair gelişmeleri tartışma fırsatı bulduk. Bu kapsamda ülkemizdeki ve Akdeniz’deki gelişmeler ile AB'nin bakış açılarına ilişkin kendi anlayışımızı ve önceliklerimizi de anlatma fırsatımız oldu." dedi.

Demirbaş, "AB ile yaptığımız birebir, özel görüşmelerden de görüyoruz ki MEDREG’in önemi gittikçe artıyor ve Türkiye'nin de gerek piyasa büyüklüğü ve gerekse düzenleme altyapısı olarak MEDREG içindeki rolü çok güçlü. Türkiye'de, enerji düzenlemesi alanında atılan adımlar takip edilmekte, gelişmelere ilişkin diyalog ve iş birliği ortamı devam etmekte. Bu çerçevede, Türkiye'de yapılacak etkinliklere AB Komisyonu temsilcilerinin katılımlarının olabileceği ve bu diyaloğun sürdürülebileceği yönünde geri dönüşler aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin MEDREG’de diğer ülkelerle yaptığı çalışmaların sayısının gittikçe arttığını belirten Demirbaş, şunları söyledi:

"Biz aslında AB'ye uyum açısından düzenleme açısından bir eksikliğimizin olmadığını hatta gayet ileri seviyede olduğumuzu görüyoruz. Akdeniz'in güneyindeki ülkelerdeki düzenleyici yaklaşıma katkımız çok fazla. Bölgenin en büyük enerji piyasalarından birine sahibiz. Hem elektrik piyasasında hem gaz piyasasında şu anda Avrupa standartlarında bir düzenleyici anlayışımız, yaklaşımımız var. Bu görülüyor ve takdir ediliyor."

- MEDREG hakkında

AB Komisyonu'nun desteğiyle Akdeniz'de bölgesel enerji pazarı yaklaşımını hayata geçirmek amacıyla bir çalışma grubu olarak hayata geçirilen oluşum, 2007'de MEDREG adı altında siyasi ve ticari amaç gütmeyen, gönüllülük esasına dayalı birliğe dönüştü.

AB'nin mali destek sağladığı önemli bir bölgesel kuruluş olan MEDREG, Akdeniz havzasındaki 22 ülkeden 27 farklı enerji düzenleyicisi kurumu bir araya getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa düzenleme enerji Gülefşan Demirbaş MEDREG

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