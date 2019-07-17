Avrupa Trump’ın açıklamalarının ardından düşüşte

İlayda Kılıçay/ İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret savaşlarında uzlaşmaya varmaları için daha çok zamana ihtiyaç duyduklarını açıklamasının ardından, Avrupa piyasaları düşüşe geçti. Trump aynı zamanda Çin ürünlerine ek olarak 325 milyar dolarlık gümrük vergisi ekleyebileceğini belirtti.

FTSE 100 yüzde 0.14, DAX yüzde 0.19, CAC yüzde 0.03 düştü..

Euro, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.20 düzeyinde kalırken, sterlin yüzde 0.15’lik artışla 1.23884 düzeyine yükseldi.

