FİNANS

Avrupa Türkiye'den giyiniyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Türkiye, yılın ilk yarısında 162 ülkeye yaklaşık 3,3 milyar dolarlık örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihraç etti - Dış satımda Avrupa ülkeleri öne çıkarken, ihracat listesinde yaklaşık 646 milyon dolarla İspanya birinci, 428 milyon dolarla Almanya ikinci, 293 milyon dolarla Birleşik Krallık üçüncü, 206 milyon dolarla Hollanda dördüncü ve 137 milyon dolarla Fransa beşinci sırada yer aldı

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Türkiye, ocak-haziran döneminde 162 ülkeye 3 milyar 304 milyon 418 bin dolarlık örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihraç ederken, satışlarda ilk sıraları Avrupa ülkeleri aldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihracatında son yıllarda yakaladığı ivmeyi bu yıl da sürdürüyor.

Sektör, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre ihracattan yaklaşık 84 milyon dolar daha fazla gelir elde etti.

Bu fasıldaki ithalat yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalırken, ihracatta yüzde 2,6 artış kaydedildi. Ocak-haziran döneminde 3 milyar 304 milyon 418 bin dolarlık örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihracatı gerçekleştirildi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 220 milyon 422 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

- En fazla ihracat Avrupa'ya

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 162 ülkeye örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı satışı yapıldı. En fazla ihracat Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. En fazla örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihraç edilen ülke 645 milyon 906 bin dolarla İspanya oldu. Bu rakam, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 19'unu oluşturdu.

İspanya'yı 427 milyon 754 bin dolarlık ihracatla Almanya, 293 milyon 237 bin dolarla Birleşik Krallık, 205 milyon 649 bin dolarla Hollanda ve 137 milyon 391 bin dolarlık dış satımla Fransa takip etti.

- İthalat geriledi

Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı 368 milyon 366 bin dolara geriledi. Böylece geçen yılın ilk yarısında yapılan 513 milyon 405 bin dolarlık örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ithalatı yaklaşık 145 milyon dolar azalmış oldu.

Türkiye'nin örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ithalatı yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı 67 milyon dolarla Bangladeş aldı. Bu ülkeyi 52 milyon dolarla Çin, 34 milyon dolarla İtalya, 31 milyon dolarla Mısır ve 22 milyon dolarla İspanya izledi.

TÜİK verilerine göre, ocak-haziran döneminde en fazla örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ihracatı yapılan 15 ülke şöyle (dolar):

İspanya 645.905.898 Almanya 427.753.793 Birleşik Krallık 293.236.853 Hollanda 205.648.778 Fransa 137.391.142 İsrail 122.171.469 Danimarka 107.510.226 Irak 106.035.082 İtalya 96.953.608 ABD 96.761.712 Suudi Arabistan 79.878.143 İran 64.285.370 Polonya 59.314.133 Rusya Federasyonu 58.013.288 Libya 45.141.165

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Avrupa Türkiye'den giyiniyor Ocak-Haziran örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

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