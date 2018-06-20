BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında mal ve hizmet fiyatlarında büyük farklılıklar olduğu ortaya çıktı.

Avrupa İstatistik Kurumu'nun (Eurostat) yayımladığı 2017 verilerine göre, üye ülkelerde mal ve hizmetlerin fiyat seviyelerinde önemli farklılık yaşandı.

Söz konusu dönemde, AB üyesi 28 ülke arasında mal ve hizmetlerin en pahalı olduğu ülke Danimarka oldu. Danimarka'nın fiyat seviyeleri AB ortalamasının yüzde 142'sini buldu. Fiyat seviyelerinde Danimarka'yı yüzde 127'yle Lüksemburg, yüzde 125'le İrlanda ve İsveç, yüzde 122'yle Finlandiya ve yüzde 117'yle İngiltere izledi.

Mal ve hizmetlerin en ucuz olduğu AB üyesi ülkesi ise Bulgaristan olarak belirlendi. Bulgaristan'ın fiyat seviyesi birlik ortalamasının yüzde 48'i seviyesinde gerçekleşti. Onu en yakın yüzde 52'yle Romanya ve yüzde 56'yla Polonya takip etti.

Bu oranlara göre, AB'deki mal ve hizmetlerin fiyat seviyeleri, en ucuz ve en pahalı ülke arasında yaklaşık 3 kat farklılık gösterdi.

