FİNANS

"Avrupa Yatırım Bankası'nın yaptırım kararı ekonomiyi dolaylı etkiler"

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu: - "(Avrupa Yatırım Bankası'nın-EIB yaptırım kararı) Bu tür yaptırım kararlarının Türkiye gibi ekonomilere etkisi doğrudan çok, dolaylı olacak" - "EIB'nin toplam katkısının, Türkiye ekonomisinin aldığı toplam AB yatırımları arasında pek yüksek olmadığını görmekteyiz" - Avrupa Yatırım Bankası Basın Sözcüsü Tim Smit: - "EIB olarak, yılın geri kalanında Avrupa Konseyi'nin aldığı karara uyacak ve yeni kredi verme konusunda daha kısıtlayıcı yaklaşım içinde olacağız" - "EIB, Türkiye ile stratejik ilişkisini yeniden gözden geçirecek. Bu çerçevede yıl sonuna doğru kredi operasyonlarıyla ilgili yeni bir çalışma yapacak"

İSTANBUL (AA) - MURAT ASLAN - Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında devam eden doğal gaz arama faaliyetlerinin hukuksuz olduğu iddiasıyla yaptırım konusunu masaya getirirken, kararın Türkiye ekonomisine etkisinin dolaylı olacağı belirtiliyor.

İsrail'in 2008 yılında 12. parselde gerçekleştirdiği arama faaliyetlerinin ardından büyük miktarda doğal gaz keşfettiğini duyurması sonrası bölgede doğal gaz arama faaliyetlerinde önemli bir artış yaşandı. İlerleyen yıllarda farklı ülkelerden birçok firma, söz konusu arama faaliyetlerinde yerini alırken, buradaki ekonomik potansiyel, ülkelerin rasyonel karar alma süreçlerini de olumsuz yönde etkiledi.

AB, geçen hafta Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında devam eden doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde yaptırım kararı aldığını duyurdu. Buna göre, AB'nin Türkiye'ye sağladığı katılım öncesi fonlarda kesinti yapılmasına, Avrupa Yatırım Bankasının (European Investment Bank-EIB) Türkiye'deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesine, Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasına ve Ortaklık Konseyi ile üst düzey diyalog toplantılarına bir süreliğine ara verilmesine karar verildi.

Kararlar arasında bulunan AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardımı (IPA) çerçevesinde 2014-2020 döneminde Türkiye'ye taahhüt edilen 4,45 milyar avrodan bir miktar kesinti yapılması da öngörülüyor.

Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık görüşmeleri ise halihazırda AB'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni dahil etmeye çalışmasından dolayı ilerlemiyor.

- EIB, KOBİ ve mega projelere finansman sağladı

Türkiye'ye yaptırım uygulaması beklenen kurumlar arasında en dikkati çekenlerden biri EIB gibi görünüyor. Veriler, EIB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ortaya koyarken, EIB, 2008-2017 döneminde Türkiye'deki projelere her yıl ortalama 2 milyar avroluk kredi sağladı. EIB'nin sağladığı kredi tutarı geçen yıl ise 386 milyon avroya kadar geriledi.

Sağlanan finansmanın yarısı Türkiye'deki KOBİ'lere, yarısı da mega projelere kullandırıldı. Bu arada, EIB, Türkiye'nin son 10 yıldaki büyük altyapı projelerinden olan İstanbul ve Ankara hızlı tren projelerine de finansman sağladı.

- "Finansör seçiminde kaynakları daha da yaymaya özen göstermeliyiz"

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel olarak bu tür yaptırım kararlarının Türkiye gibi ekonomilere etkisinin doğrudan çok, dolaylı olacağını ifade etti.

Kalkınmaya yönelik büyük ve etkin projelerin finansmanının önemli olduğuna işaret eden Saltoğlu, "EIB'nin toplam katkısının, Türkiye ekonomisinin aldığı toplam AB yatırımları arasında pek yüksek olmadığını görmekteyiz." dedi.

EIB'nin, miktardan çok, seçici ve iyi projelerin finansmanı için iyi bir kaynak olduğunu vurgulayan Saltoğlu, bunun diğer AB fonlarının ülkeye gelmesinin önünde negatif bir sinyal olması durumunda daha olumsuz bir etki yaratabileceğini söyledi.

Saltoğlu, "Ancak her durumda ülkemiz, tüm makro ve kalkınma programlarında bu tür riskleri bilerek hareket etmek durumunda. Özellikle değişen dünya sisteminde bundan sonraki finansör seçiminde kaynakları daha da yaymaya özen göstermeliyiz. Kıt yabancı kaynaklar altında büyük finansman gerektiren projelere karar verirken teknik ve ekonomik fizibiliteye azami önem göstermek durumundayız. Ayrıca, kendi tasarruflarımızı da en etkili şekilde, en verimli alanlarda değerlendirerek bu tür kontrol dışı riskleri yönetmek durumundayız. Bu tür yaptırımlar bizim gibi dış kaynak ihtiyacı olan ülkelerin maalesef her zaman önünde bir risk unsuru olarak duracaktır." şeklinde konuştu.

- "EIB, Türkiye ile stratejik ilişkisini yeniden gözden geçirecek"

EIB Basın Sözcüsü Tim Smit de EIB'nin bir AB bankası olduğunu hatırlatarak, EIB olarak, yılın geri kalanında Avrupa Konseyi'nin aldığı karara uyacaklarını ve yeni kredi verme konusunda daha kısıtlayıcı yaklaşım içinde olacaklarını söyledi.

Smit, "EIB, Türkiye ile stratejik ilişkisini yeniden gözden geçirecek. Bu çerçevede yıl sonuna doğru kredi operasyonlarıyla ilgili yeni bir çalışma yapacak." dedi.

EIB'nin daha önce kabul edilen finansal anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini vurgulayan Smit, Türkiye'ye verilen kredilerin geri ödemesinde şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını, Türkiye'nin, kredi portfolyosunda iyi bir performans gösterdiğini kaydetti.

Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktıKars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktı
TÜİK - Türkiye'den göç edenlerlerdeki artış, Türkiye'ye göç edenlerdeki artışı geçtiTÜİK - Türkiye'den göç edenlerlerdeki artış, Türkiye'ye göç edenlerdeki artışı geçti
İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Mayıs’ta yüzde 24.86İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Mayıs’ta yüzde 24.86
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği EİB

En Çok Okunan Haberler

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Dolarda gözler Merkez'in kararında

Dolarda gözler Merkez'in kararında

Tarlada 5, halde 100 lira

Tarlada 5, halde 100 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ekonomisini 29 yıl sonra iklim değişikliği vuracak

Türkiye ekonomisini 29 yıl sonra iklim değişikliği vuracak

Akbank konut kredisinde faizleri yüzde 1.49’a indirdi

Akbank konut kredisinde faizleri yüzde 1.49’a indirdi

TÜİK - Türkiye'den göç edenlerlerdeki artış, Türkiye'ye göç edenlerdeki artışı geçti

TÜİK - Türkiye'den göç edenlerlerdeki artış, Türkiye'ye göç edenlerdeki artışı geçti

İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Mayıs’ta yüzde 24.86

İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Mayıs’ta yüzde 24.86

Tüketici güven endeksi Temmuz’da 56.5'e geriledi

Tüketici güven endeksi Temmuz’da 56.5'e geriledi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.