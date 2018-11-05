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Avrupa Yatırım Fonu'ndan mikro işletmelere kredi desteği 

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ve Fibabanka, mikro işletmeleri desteklemek amacıyla Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) altında Türkiye’de ilk kredi garanti anlaşmasını imzaladı.  İmzalanan EaSI anlaşması ile toplam 20 milyon Euro kredi, yaklaşık 5 bin mikro işletmeye, cazip kredi koşullarıyla kullandırılacak.  Yapılan anlaşma ile ilgili değerlendirmede bulunan Avrupa Birliği İstihdam, Sosyal İşler, Yetenek ve İş Gücü Hareketliliği Komisyon Üyesi Marianne Thyssen, “İmzalanan garanti anlaşması ile yaklaşık 5 bin mikro işletme daha cazip kredi koşullarıyla desteklenecektir.

İstanbul,5 Kasım (DHA) - Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ve Fibabanka, mikro işletmeleri desteklemek amacıyla Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) altında Türkiye’de ilk kredi garanti anlaşmasını imzaladı.
İmzalanan EaSI anlaşması ile toplam 20 milyon Euro kredi, yaklaşık 5 bin mikro işletmeye, cazip kredi koşullarıyla kullandırılacak.
Yapılan anlaşma ile ilgili değerlendirmede bulunan Avrupa Birliği İstihdam, Sosyal İşler, Yetenek ve İş Gücü Hareketliliği Komisyon Üyesi Marianne Thyssen, “İmzalanan garanti anlaşması ile yaklaşık 5 bin mikro işletme daha cazip kredi koşullarıyla desteklenecektir. Söz konusu finansal destek bir yandan birçok girişimcinin yeni iş kurmasını mevcut işlerini geliştirmesini sağlayacak diğer yandan da büyüme ve istihdam artışına katkıda bulunacaktır” dedi.
T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
“İmzalanan anlaşma ile mevcut koşullarda finansmana erişim zorluğu yaşayan 5 bine yakın mikro işletmemiz daha elverişli şartlarda kredi kullanabilecek.
“Fibabanka’nın anlaşma öncesinde Avrupa Yatırım Fonu tarafından uygulanan ‘gözden geçirme’yi başarı ile tamamlaması da, Türk bankacılık sisteminin gücünü ve uluslararası standartlarda çalıştığını bize gösteriyor.
“Ülkemiz EaSI Programına katılım sağlayarak AB’nin sosyal politika alanındaki müktesebatına ve politikalarına uyum sağlamak için Avrupalı paydaşlarla birlikte çalışmalar yürütme fırsatı yakalamaktadır.
“Ayrıca Program, mikro-finansman ve sosyal girişimciliğin ülkemizde gelişmesine de katkı sağlamaktadır.”
Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert de konuyla ilgili şunları belirtti:
“Fibabanka olarak, ekonominin yapı taşı olan Esnaf ve KOBİ’lerimizi işimizin odağında tutuyoruz. İşletmeleri desteklemek amacıyla yola çıktığımız ilk günden beri, özellikle girişimciler ve işinde büyümek isteyen mikro işletmelerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmayı hedefliyoruz. Bu vizyonla hareket ederek, Avrupa Yatırım Fonu ile birlikte Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) altında kredi garanti anlaşması imzalayan Türkiye’deki ilk ve tek banka olduk. Finansman ihtiyacı olan girişimcilerimiz, nitelikli ve sürdürülebilir istihdamı destekleyen EaSI Programı’ndan faydalanmak için Bankamıza başvuruda bulunabilirler. Avrupa Birliği destekli bu program ile bir Türk bankası olarak ülkemizi temsil etmekten ve bu vesileyle mikro işletmelere destek olmaktan gurur duyuyoruz.”

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