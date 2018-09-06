FİNANS

Avrupa'da hava trafiği rekoru

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 19:19 | Son Güncelleme

Avrupa'da 31 Ağustos tarihinden bugüne kadarki en yoğun hava trafiği gerçekleşti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa'da 31 Ağustos tarihinden bugüne kadarki en yoğun hava trafiği yaşandı. Ocak-Ağustos 2018 döneminde toplam 7.4 milyon uçuşla Avrupa uçak trafiği yüzde 3.5 oranında arttı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) 2018 Yaz Dönemi Şebeke raporunu yayınladı.

Rapora göre, 31 Ağustos Cuma günü Avrupa'da 36 bin 966 uçuşla bugüne kadar bir günde gerçekleştirilen en fazla uçuş sayısına ulaşıldı.

Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Avrupa havaalanlarından toplam 3,2 milyon uçuş yapıldı.

Söz konusu yaz sezonunda uçuşlardaki gecikmeler geçen yıla göre artarak, toplam 10,6 milyon dakikaya ulaştı.

Yaşanan gecikmelerin yüzde 61'i havalimanı kapasite sorunlarından, yüzde 30'u hava şartlarından ve yüzde 9'u grev ve beklenmedik olaylardan kaynaklandı.

Ocak-Ağustos 2018 döneminde toplam 7.4 milyon uçuşla Avrupa uçak trafiği yüzde 3.5 oranında artış gösterdi.

Sekiz aylık dönemde uçuşlarda toplam 15,3 milyon dakika gecikme yaşanarak, geçen seneye göre yüzde 120 oranında artış kaydedildi.

Bu dönemde 2,05 dakika olan uçuş başına gecikme süresi AB hedefi olan 0,5 dakika hedefini aştı.

Ocak-Ağustos döneminde uçuşlarda yaşanan gecikmelerin yüzde 56'sı kapasite sorunlarından yüzde 29'u hava şartlarından ve yüzde 15'i de grev gibi olaylardan kaynaklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Eurocontrol hava ucus

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