FİNANS

Avrupa'da istihdam yüzde 0,2 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

Avro Bölgesi ve AB'de istihdam yılın 3’üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artış gösterdi

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB), mevsimsellikten arındırılmış istihdam yılın 3'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) öncü verilerine göre, para birimi olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam, yılın 3'üncü çeyreğinde 2'nci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. İstihdam, geçen yılın 3'üncü çeyreğine kıyasla da yüzde 1,3 artış gösterdi.

28 üye ülkeden oluşan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 3'üncü çeyrekte 2'nci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artış kaydederken, geçen yılın 3'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 1,2 yükseldi.

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık satış yapıldıVatandaş akın etti! İki günde 1 aylık satış yapıldı
PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 
Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecekBakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Brüksel istihdam

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

TİM / Sagun: Denizimiz var, balığını yemiyoruz 

Bursa Textile Show Fuarı başladı

Bursa Textile Show Fuarı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.