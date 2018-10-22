Avrupa'da kamu borcunun GSYH'ye oranı azaldı

BRÜKSEL (AA) - Kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2017 yılında Avro Bölgesi'nde yüzde 86,8'e, Avrupa Birliği'nde de (AB) yüzde 81,6'ya düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nin kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2016 yılında yüzde 89,1 olurken, 2017'de yüzde 86,8'e indi.

28 üyeli AB'de ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 83,3'ten yüzde 81,6'ya geriledi.

AB'ye üye ülkeler arasında 2017'de kamu borcunun GSYH'ye oranına en fazla sahip ülke yüzde 176,1 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı yüzde 131,2 ile İtalya ve yüzde 124,8 ile Portekiz izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranına en az sahip ülke ise yüzde 8,7 ile Estonya olarak belirlendi. Estonya'yı yüzde 23 ile Lüksemburg ve yüzde 25,6 ile Bulgaristan takip etti.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde 2016'da yüzde 1,6 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2017'de yüzde 1'e düştü. Söz konusu oran, AB'de ise 2016'daki yüzde 1,7 seviyesinden yüzde 1'e geriledi.

