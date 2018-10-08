Avrupa'da konut fiyatları arttı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) konut fiyatları 2018 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), üye ülkelerde 2018 yılı ikinci çeyrek döneminde konut fiyatlarının değişimini gösteren verileri yayınladı.

Buna göre, AB ve Avro Bölgesi'nde konut fiyatları ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,4, 2017'nin aynı çeyreğine göre de yüzde 4,3 arttı.

AB üyesi ülkeler arasında, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 13,4'le Slovenya'da gerçekleşti. Fiyat artışında Slovenya'yı yüzde 12,6'yla İrlanda, yüzde 11,2'yle Portekiz ve yüzde 10,4'le Macaristan izledi.

Konut fiyatları, söz konusu dönemde İsveç'te yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 0,2 geriledi.

