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Avrupa'da sanayi üretimi eylülde düştü

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 13:16 | Son Güncelleme

Sanayi üretimi, eylül ayında bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 0,3, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 0,2 geriledi

BRÜKSEL (AA) - Sanayi üretimi, bu yılın eylül ayında bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 0,3, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 0,2 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, eylül ayında ağustos ayına göre yüzde 0,3 düşerken 2017'nin eylül ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 0,9 artış gösterdi.

28 ülkeden oluşan AB'de ise sanayi üretimi, eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalırken, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,1 yükseldi.

Bu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 3,3'le Letonya, yüzde 3,1'le Litvanya ve yüzde 2,8'le Portekiz'de gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 2,8'le Danimarka'da, yüzde 2,2'yle İrlanda'da ve yüzde 1,2'yle Hollanda'da ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avro bölgesi Avrupa Brüksel Eurostat sanayi

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