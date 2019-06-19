FİNANS

"Avrupa'da tersanecilik hizmetinde birinciyiz"

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: (1) - "Avrupa'da tersanecilik hizmetinde bugün birinci sırada yer alıyoruz. Bu mutluluk verici, onur verici bir durum. Tüm bunların doğal sonucu olarak bugün dünyayla rekabet edebilen bir gemi sanayisine ve etkin bir denizcilik sektörüne kavuşmuş bulunuyoruz" - "Milli hava yolu şirketimiz THY'yi, sadece kendi insanımızın değil, dünya vatandaşlarının tercih ettiği küresel bir marka haline getirdik. Dünyanın en büyük hava ulaşım merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanımızla, bu alandaki değer ve rekabet gücümüz katlanarak artırdık"

KOCAELİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Avrupa'da tersanecilik hizmetinde bugün birinci sırada yer alıyoruz. Bu mutluluk verici, onur verici bir durum. Tüm bunların doğal sonucu olarak bugün dünyayla rekabet edebilen bir gemi sanayisine ve etkin bir denizcilik sektörüne kavuşmuş bulunuyoruz." dedi.

Bakan Turhan,
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "sanayinin ve ticaretin kalbi", "ülkenin üretim merkezi" Kocaeli'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Turhan, herkesin farkında olduğu üzere Türkiye'de, bölgede ve dünyada çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, stratejistlerin, dünyanın, ikinci cihan harbinden bu yana en derin krizini yaşadığı noktasında görüş bildirdiğini kaydetti.

Kimilerinin tüm bu yaşananları, farklı bir dünya savaşı olarak da tanımladığına dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti:

"Bazı düşünürlere kalırsa, siyasal ve iktisadi krizden önce, insanlık krizi yaşanıyor ve bu buhran, hemen her şeyi olumsuz yönde tetikliyor. Bunları şunun için anlatıyorum; ister siyasetle uğraşalım, ister sanayici olalım, ister hizmet üreten olalım, isterse evinde oturan bir kimse olalım. Bu yaşananları görmezden gelerek, hiçbir işi sağlıklı yapamayız. Örneğin, buzullar her geçen gün eriyor, 'Bana ne.' diyemeyiz. Yakın coğrafyamızda, kan gövdeyi götürüyor, 'Bana ne.' diyemeyiz. Koloni mantığıyla ticaretin kurallarını belirlemek isteyen ülkeler var, 'Bana ne.' diyemeyiz. Elbette 'Bana ne, ben işime bakarım, üretimimi yaparım, gerisi beni ilgilendirmez.' diyen de çıkabilir. Bunu saygıyla karşılarım ancak ürettiğiyle kalır, iki arpa boyu yol alamaz. Oysa bu ülkenin iki arpa boyu yol gideceklere değil, maraton koşucularına ihtiyacı var. Bunun da yolu, ne iş yaparsak yapalım, dünyada olup biteni iyi okumaktan geçmektedir."

- "Küresel ölçekte lojistik üs konumundayız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle dünyanın siyasi ve ticari olarak yeniden şekillendirildiğini belirterek, "Şayet o yıllarda, biz, birilerinin hazır pazarı olmayı tercih etmek yerine, kendi öz kaynaklarımızla, insan gücümüzle üretmeyi tercih etmiş olsaydık, yani yerli ve milli üretim yapsaydık, sanayi bacalarımızı tüttürseydik, ulaşım altyapımızı güçlendirseydik, bugün çok daha farklı bir Türkiye'de yaşıyor olacaktık." dedi.

Bunların hayal olmadığını vurgulayan Turhan, "Hayal mi? Elbette değil çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki üç kıtanın kesiştiği noktada, önemli ticaret koridorları üzerinde bulunmamız hasebiyle adeta doğal lojistik merkezi konumundayız. Sadece doğu ile batı arasında değil, kuzey ile güney arasında da küresel ölçekte lojistik üs konumundayız. Deniz yolu mu dersiniz, kara yolu mu dersiniz, hava yolu mu dersiniz, demir yolu mu dersiniz. Hepsi mümkün. Bundan büyük bir kıymet olabilir mi? Tüm bunların ne anlam ifade ettiğini sanayiciler çok daha iyi bilecektir. Çünkü bir sanayici için bir üretici için üretim birinci adımsa, onu pazara en güvenli ve en ucuz yolla ulaştırmak ikinci, üçüncü adımdır." ifadelerini kullandı.

- "Hava yolunu halkın yolu haline getirdik"

Bakan Turhan, tüm bu anlattıklarından hareketle Türkiye'de tarihi bir karara imza atarak, ulaşım seferberliği başlattıklarını kaydetti.

AK Parti iktidarları döneminde yaptıkları projelere değinen Turhan, şunları kaydetti:

"Neler mi yaptık? Ulaştırma sistemimizin ana omurgasını oluşturan kara yolları ağımızı, bölünmüş yollar, otobanlar, köprüler, tüneller ve viyadüklerle çok daha güçlü hale getirerek, ülkemizin ulusal ve uluslararası koridorlarını tahkim ettik. Ülkemizin her köşesine uzanan devlet ve il yollarımızda fiziki ve geometrik standartları yükselttik, akıllı ve yüksek kaliteli ulaşım sistemleri tesis ederek hizmet seviyesini ve trafik güvenliğini arttırdık. Uzun yıllar ihmal edilen demir yolu ulaşımını, yeniden ulaştırma politikalarının odağına aldık.
Bir yandan onlarca yıldır el değmemiş hatlarımızı yeniledik, diğer yandan yeni demir yolları, kent içi raylı sistem hatları ve yüksek hızlı tren projeleriyle yolcu ve yük taşımacılığımıza soluk aldırdık. Ayrıca demir yolu ulaşımından daha fazla katma değer elde etmek adına lojistik altyapı çalışmalarına ağırlık verdik. Hava taşımacılığının dünyada erişmiş olduğu teknolojik ve yapısal değişiklikleri, 16 yıl gibi kısa bir zaman diliminde ülkemizde uygulayarak hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Hava yolu taşımacılığını serbestleştirerek rekabete açmanın ötesinde hava ulaşım ağını yurt geneline yaydık. Milli hava yolu şirketimiz THY'yi, sadece kendi insanımızın değil, dünya vatandaşlarının tercih ettiği küresel bir marka haline getirdik. Dünyanın en büyük hava ulaşım merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanımızla, bu alandaki değer ve rekabet gücümüz katlanarak artırdık."

- "Ulaşımı da erişimi de kolay müreffeh Türkiye"

Bilişim ve teknoloji alanında da önemli yatırımlara imza atıldığını aktaran Turhan, "Ülkemizi bir uçtan diğer uca, gündelik yaşamın vazgeçilmezi olan haberleşme imkanlarıyla donattık. Sonuç olarak, tüm bu çalışmalarımızla bugün, düne göre ulaşımı da erişimi de çok daha kolay, güvenli ve müreffeh bir Türkiye'ye kavuşmuş bulunuyoruz." dedi.

Yalova'da dün tersaneler bölgesinde bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Turhan, "Orada tersanecilerimizin bana verdiği bilgilere göre, Avrupa'da tersanecilik hizmetinde bugün birinci sırada yer alıyoruz. Yapım, bakım ve onarımda. Bu çok büyük mutluluk verici, onur verici bir durum. Tüm bunların doğal sonucu olarak bugün dünyayla rekabet edebilen bir gemi sanayisine ve etkin bir denizcilik sektörüne kavuşmuş bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Turhan, denizlerin anlam ve öneminin siyasi sınırların içinde kalmasından ibaret olmadığını, buraların jeo ekonomik olarak da büyük değer taşıdığını icraatlarıyla ortaya koyduklarını da söyledi.

(Sürecek)

"Avrupa'da tersanecilik hizmetinde birinciyiz"

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: (1) - "Avrupa'da tersanecilik hizmetinde bugün birinci sırada yer alıyoruz. Bu mutluluk verici, onur verici bir durum. Tüm bunların doğal sonucu olarak bugün dünyayla rekabet edebilen bir gemi sanayisine ve etki

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

105 milyon liraya satılık ada

105 milyon liraya satılık ada

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Bakan açıkladı: 2 milyar TL destek verilecek

Bakan açıkladı: 2 milyar TL destek verilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar

Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar

Antalya projesine 23 ülkeden ilgi

Antalya projesine 23 ülkeden ilgi

15 kişiyle başladığı işte siparişlere yetişemiyor

15 kişiyle başladığı işte siparişlere yetişemiyor

Bursaray’da yolcu rekoru kırıldı

Bursaray’da yolcu rekoru kırıldı

TÜİK - Türkiye’nin SGP’si AB ortalamasının yüzde 35 altında

TÜİK - Türkiye’nin SGP’si AB ortalamasının yüzde 35 altında

THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara gecikme bilgilendirmesi

THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara gecikme bilgilendirmesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.