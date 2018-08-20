ENES DURAN - Türkiye'den 5 yılda 110 ülkeye 115,3 milyon dolarlık çay ihraç edildi. En fazla çay ihracatı Avrupa ülkelerine yapıldı.

Dünya genelinde en çok çay tüketen ülkeler arasında yer alan Türkiye, yetiştirdiği ürünün bir kısmını da ihraç ediyor. Dünya Çay Komitesinin raporuna göre Türkiye, geçen yılki 254 bin tonluk çay üretimiyle Çin, Hindistan, Kenya ve Sri Lanka'nın ardından 5'inci sırada yer alıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 5 yılda çeşitli türlerde gerçekleştirilen çay ihracatının toplam tutarı 115 milyon 293 bin doları buldu.

Çay satışından 2013'te yaklaşık 17 milyon 716 bin dolar, 2014'te 20 milyon 413 bin dolar, 2015'te 23 milyon 613 bin dolar, 2016'da 28 milyon 585 bin dolar ve geçen yıl 24 milyon 966 bin dolar gelir elde edildi.

110 ülkede ağızları tatlandıran Türk çayı, özellikle Avrupa'nın tercihi oldu. 5 yıllık dönemde 33 Avrupa ülkesine 75 milyon 487 bin dolarlık çay satışı gerçekleştirildi.

2013 yılında 11 milyon 676 bin dolar olan Avrupa'ya çay ihracatı, 2014'te 12 milyon 13 bin dolar, 2015'te 11 milyon 363 bin dolar, 2016'da 19 milyon 406 bin dolar ve geçen yıl 18 milyon 494 bin dolar olarak kayıtlara geçti.