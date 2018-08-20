FİNANS

Avrupa'da "Türk çayı" keyfi

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Türkiye'den 5 yılda 110 ülkeye 115,3 milyon dolarlık çay ihraç edildi - Türk çayını en çok tercih eden ülkeler Belçika ve Almanya olarak dikkati çekti

ENES DURAN - Türkiye'den 5 yılda 110 ülkeye 115,3 milyon dolarlık çay ihraç edildi. En fazla çay ihracatı Avrupa ülkelerine yapıldı.

Dünya genelinde en çok çay tüketen ülkeler arasında yer alan Türkiye, yetiştirdiği ürünün bir kısmını da ihraç ediyor. Dünya Çay Komitesinin raporuna göre Türkiye, geçen yılki 254 bin tonluk çay üretimiyle Çin, Hindistan, Kenya ve Sri Lanka'nın ardından 5'inci sırada yer alıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 5 yılda çeşitli türlerde gerçekleştirilen çay ihracatının toplam tutarı 115 milyon 293 bin doları buldu.

Çay satışından 2013'te yaklaşık 17 milyon 716 bin dolar, 2014'te 20 milyon 413 bin dolar, 2015'te 23 milyon 613 bin dolar, 2016'da 28 milyon 585 bin dolar ve geçen yıl 24 milyon 966 bin dolar gelir elde edildi.

110 ülkede ağızları tatlandıran Türk çayı, özellikle Avrupa'nın tercihi oldu. 5 yıllık dönemde 33 Avrupa ülkesine 75 milyon 487 bin dolarlık çay satışı gerçekleştirildi.

2013 yılında 11 milyon 676 bin dolar olan Avrupa'ya çay ihracatı, 2014'te 12 milyon 13 bin dolar, 2015'te 11 milyon 363 bin dolar, 2016'da 19 milyon 406 bin dolar ve geçen yıl 18 milyon 494 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

- Belçika ve Almanya'da "Türk çayı" ilgisi

Türkiye'nin en fazla çay ihraç ettiği ülkeler arasında Türk vatandaşlarının da yoğun olarak yaşadığı Belçika ve Almanya öne çıktı. 5 yıllık dönemde Belçika'ya 44 milyon 474 bin dolar, Almanya'ya 16 milyon 91 bin dolarlık çay gönderildi. KKTC, Fransa, Hollanda, İngiltere de Türk çayının en çok içildiği ülkeler arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde Avrupa dışında ise en çok çay satışı gerçekleştirilen ülkeler 14 milyon 174 bin dolarla Suriye, 4 milyon 556 bin dolarla Irak, 4 milyon 330 bin dolarla ABD ve 2 milyon 812 bin dolarla Suudi Arabistan oldu.

Türkiye'nin 2013-2017 döneminde en fazla çay ihraç ettiği ülkeler ve satış tutarları şöyle:

Ülkeler (Bin Dolar) 2017 2016 2015 2014 2013 Toplam Belçika 9,070 10.5609.617
8.659
6.566
44.474
Almanya 6.524 5.196 1.927
1.040
1.402
16.091
KKTC1.4651.0831.081
898
966
5.496
Fransa320894239
529
4982.482Hollanda252412365
312
1.023
2.365 Birleşik Krallık
114 238 120 152 408 1.034

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almanya Avrupa Belçika çay ihracat TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

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