Avrupa'da ÜFE eylülde arttı

BRÜKSEL (AA) - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 0,5 ve Avrupa Birliği'nde (AB) 0,6 artış gösterdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. ÜFE, 2017'nin eylül ayına göre de yüzde 4,5 arttı.
AB'de ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, 2017'nin aynı dönemine göre ise yüzde 4,9 yükseliş kaydetti.
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