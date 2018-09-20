FİNANS

Avrupa'da üst düzey yöneticiler ücretlendirme araştırması

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

Araştırmaya göre, Avrupa'da üst düzey yöneticiler arasında, 2017'de yıllık ortalama 7,76 milyon avro kazanan İsviçreli yöneticiler ilk sırada yer aldı - Yıllık 6,38 milyon avro kazanan İngiliz yöneticiler ikinci, 6,35 milyon avro kazanan Alman yöneticiler ise üçüncü oldu

BERLİN (AA) - Avrupa’da üst düzey yöneticilerin (CEO) ücretlendirilmesinde, 2017’de yıllık ortalama 7,76 milyon avro kazanan İsviçreli yöneticiler ilk sırada yer aldı.
Merkezi Londra'da bulunan danışmanlık, brokerlik ve iş çözümleri şirketi Willis Towers Watson, Avrupa’daki üst düzey yöneticilerin ücretlerini araştırdı.

Araştırmaya göre, Avrupa'da üst düzey yöneticiler arasında, 2017'de yıllık ortalama 7,76 milyon avro kazanan İsviçreli yöneticiler ilk sırada yer aldı. Yıllık 6,38 milyon avro kazanan İngiliz yöneticiler ikinci, 6,35 milyon avro kazanan Alman yöneticiler ise üçüncü oldu.

Araştırmada, yıllık ücretlere, sabit maaş ve yöneticilerin performanslarına göre verilen teşvik primleri de dahil edildi.

En fazla yıllık ücret alan yönetici, 12,88 milyon avro ile Roche İlaç Grubu'nun üst düzey yöneticisi Severin Schwan oldu. İkinci sırada ise 12,81 milyon avro ile içecek şirketi AB InBev’in üst düzey yöneticisi Carlos Brito yer aldı.

Brito'yu İsviçre bankası UBS’in yöneticisi Sergio Ermotti, 12,52 milyon avroluk ücreti ile izledi. İlaç şirketi Novartis’in yöneticisi Joseph Jimenez, 11,58 milyon avro ile dördüncü, Alman şirketi SAP’nin yöneticisi Bill McDermott da 10,79 milyon avro ile beşinci oldu.

PARTNERÜnlü doktor, sevgilisiyle birlikte 2 kadına tecavüz etti!Ünlü doktor, sevgilisiyle birlikte 2 kadına tecavüz etti!
BEDAŞ'tan akıllı teknolojiBEDAŞ'tan akıllı teknoloji
Burkay, iş dünyasının beklenti ve önerilerini Bakan Albayrak’la paylaştıBurkay, iş dünyasının beklenti ve önerilerini Bakan Albayrak’la paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa şirket ücret Üst Düzey Yönetici Willis Towers Watson

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları

Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları

ABD'den 250 dolara ithal edilen cihazı, 25 dolara ürettiler

ABD'den 250 dolara ithal edilen cihazı, 25 dolara ürettiler

Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Trafik cezalarında yeni dönem başladı! Artık birden fazla ceza yazılabilecek

Trafik cezalarında yeni dönem başladı! Artık birden fazla ceza yazılabilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ayakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacak

Ayakkabı üreticileri, İngiltere pazarına çıkarma yapacak

BEDAŞ'tan akıllı teknoloji

BEDAŞ'tan akıllı teknoloji

Burkay, iş dünyasının beklenti ve önerilerini Bakan Albayrak’la paylaştı

Burkay, iş dünyasının beklenti ve önerilerini Bakan Albayrak’la paylaştı

'Tavşan yüreği' zeytini tescillendi

'Tavşan yüreği' zeytini tescillendi

İhracat fiyatları Ağustos ayında yüzde 18.16 yükseldi

İhracat fiyatları Ağustos ayında yüzde 18.16 yükseldi

RG: Demir ve çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25 koruma önlemi

RG: Demir ve çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25 koruma önlemi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.