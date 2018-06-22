FİNANS

Avrupa'dan ABD ürünlerine misilleme vergisi

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

AB, ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulayan ABD'ye karşı ticari misillemelere başladı - AB, ABD'nin sembolik ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergileri koydu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), aralarında motosiklet, kot pantolon ve viskinin de bulunduğu ABD'nin sembolik ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergileri uygulamaya başladı.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı ticari misillemeyi bugün başlattı.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, bugünden itibaren ABD'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 oranında gümrük vergilerini yürürlüğe koydu.

AB, bu aşamada ABD'nin söz konusu ürünlerine yönelik toplam 2,8 milyar avroluk bir ilave gümrük vergisi getirdi. AB, 3,6 milyar avroluk ilave dengeleyici tedbirlere de gelecekte başlanacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. ABD, AB'ye bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanıdı. AB, ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısında bulundu ancak gerçekleştirilen müzakerelerden bir uzlaşı çıkmadı.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı toplam 10 sayfalık yüzlerce ürün içeren listesini açıkladı. Söz konusu ürün listesiyle AB, ABD'yi kararından vazgeçirmeye çalışmıştı.

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