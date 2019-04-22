GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilerek üretilen balistik koruyucu başlıklar, yurt dışında tercih edilmeye başlandı.

Havacılık ve savunma sistemlerine yönelik, kompozit parçaların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşan CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri AŞ, hava ve kara araçlarının korunmasına yönelik çözümlere son dönemde kişisel koruma ekipmanlarını da ekledi.

CES İleri Kompozit Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Şentürk, AA muhabirine, balistik konusunda 10 yılı bulan deneyimli personelle araç platformlarından başlamak üzere son 3 yıldır balistik koruma çözümleri ürettiklerini söyledi.

Araç koruma çözümlerini kişisel korumanın takip ettiğini belirten Şentürk, böylelikle daha önce yurt dışından büyük miktarlarda alınan balistik koruyucu başlıklara yerli çözümler üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

- En popüler ürünlere rakip

Üzerinde çalıştıkları ürünün geçen yılın son çeyreğinden itibaren seri üretimine başladıklarını ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ilk ihracatımızı bir Batı Avrupa ülkesine yaptık. Bu sene yine aynı ülkeden sipariş aldık. Orta Doğu'da bir ülkeye küçük miktarda da olsa ihracat yaptık. Bu sene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın (SSB) yaptığı ön kalifikasyon değerlendirmesinde de ürünümüz bütün testleri başarıyla geçerek kendi silahlı kuvvetlerimize, emniyet güçlerimize verilecek şekilde kalifiye bir ürün olduğunu ispatlamış oldu. Ürünümüz, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da üretilen ve şu anda çok popüler olan ürünlerle en az aynı düzeyde balistik koruma seviyesine sahip. Konfor, tasarım, kullanım rahatlığı olarak son derece üst düzeyde bir ürün. Kullandığımız malzeme, kompozit teknolojisinin izin verdiği en üst düzey malzeme. Bu sebeple daha önceki örneklerinden çok daha hafif bir ürün. Artık bütün iç aksamıyla 1 kilograma kadar hafifletebildiğimiz bir kompozit başlıktan bahsediyoruz. Bunu değişik koruma seviyelerinde üretebiliyoruz. Özellikle son zamanlarda büyük tehdit haline gelmiş kalaşnikof mermisine karşı da bu başlığımızı birtakım eklemeli zırhlarla koruyucu hale getirebiliyoruz. Bu sebeple özellikle 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) kompozit başlığımızı tanıtmayı hedefliyoruz."