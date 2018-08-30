FİNANS

"Avrupalı, Rus ve Arap turist, Türkiye'ye hücum etti"

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir: - "2018, turizm açısından çok iyi bir yıl oldu. Avrupalı, Rus ve dünyanın her bölgesinden Arap turistler dahil, Türkiye'ye 'hücum ettiler' diyebilirim" - "Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Kıbrıs'ta aynı şekilde. Sadece, oraya yabancı turist getiremiyoruz. Getirmenin zorluklarını yaşıyoruz"

ALİ BALLI - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 2018 yılının turizm açısından çok iyi bir yıl olduğunu belirterek, "Avrupalı, Rus ve dünyanın her bölgesinden Arap turistler dahil, Türkiye'ye 'hücum ettiler' diyebilirim. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Kıbrıs'ta aynı şekilde. Sadece, oraya yabancı turist getiremiyoruz. Getirmenin zorluklarını yaşıyoruz." dedi.

Limak Filarmoni Orkestrası'nın Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlediği Zeki Müren konserinde, AA muhabirine açıklamada bulunan Özdemir, turizm açısından çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, bütün otellerin dolduğunu ifade etti.

Özdemir, "2018, turizm açısından çok iyi bir yıl oldu. Avrupalı, Rus ve dünyanın her bölgesinden Arap turistler dahil, Türkiye'ye 'hücum ettiler' diyebilirim. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Kıbrıs'ta aynı şekilde. Sadece, oraya yabancı turist getiremiyoruz. Getirmenin zorluklarını yaşıyoruz." diye konuştu.

Amerikalı ünlü model Paris Hilton'u Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel'e getirdiklerini aktaran Özdemir, 2 bin 500 kişiye yakın insanın otelde toplandığını, Paris Hilton'un da DJ performansı sergilediğini vurguladı.

- "Çeşme, Bodrum, Kuşadası turizm merkezi olma yolunda"

Özdemir, "Kıbrıs'taki otelimiz iyi çalışıyor. Turizm alanında Üsküp'te yaptığımız otel çalışmalarımız devam ediyor. Bir yıl içerisinde orayı da tamamlayıp, bir şehir oteli olarak Üsküp'teki otelimizi açmış olacağız. Bodrum her geçen yıl turizmdeki payını artırmakta. Turizm deyince eskiden akla sadece Antalya geliyordu. Ama şimdi Çeşme, Bodrum, Kuşadası da turizm merkezi olma yolunda önemli derecede yol katettiler. Yerli turistlerin yanında, yabancı turist sayısının da her yıl artması, Bodrum'un turizm anlamındaki değerini günbegün artırıyor. Biz de bu değerin farkındayız." değerlendirmesini yaptı.

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Bodrum Limak Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı muğla Nihat Özdemir otel turizm

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