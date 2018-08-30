"Avrupalı, Rus ve Arap turist, Türkiye'ye hücum etti"

ALİ BALLI - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 2018 yılının turizm açısından çok iyi bir yıl olduğunu belirterek, "Avrupalı, Rus ve dünyanın her bölgesinden Arap turistler dahil, Türkiye'ye 'hücum ettiler' diyebilirim. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Kıbrıs'ta aynı şekilde. Sadece, oraya yabancı turist getiremiyoruz. Getirmenin zorluklarını yaşıyoruz." dedi.

Limak Filarmoni Orkestrası'nın Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlediği Zeki Müren konserinde, AA muhabirine açıklamada bulunan Özdemir, turizm açısından çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, bütün otellerin dolduğunu ifade etti.

Özdemir, "2018, turizm açısından çok iyi bir yıl oldu. Avrupalı, Rus ve dünyanın her bölgesinden Arap turistler dahil, Türkiye'ye 'hücum ettiler' diyebilirim. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Kıbrıs'ta aynı şekilde. Sadece, oraya yabancı turist getiremiyoruz. Getirmenin zorluklarını yaşıyoruz." diye konuştu.

Amerikalı ünlü model Paris Hilton'u Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel'e getirdiklerini aktaran Özdemir, 2 bin 500 kişiye yakın insanın otelde toplandığını, Paris Hilton'un da DJ performansı sergilediğini vurguladı.