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"Avrupalı şirketler TürkAkım'a hazırlanıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 19:47 | Son Güncelleme

Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alexander Medvedev: - "Avrupalı şirketler, TürkAkım’dan gelecek olası doğalgaz için hazırlıklara başladılar" - "TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hat için Bulgaristan rotasını şimdilik istişare etmiyoruz”

Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alexander Medvedev, Avrupalı şirketlerin, TürkAkım’dan gelecek doğalgaz için hazırlıklara başladıklarını belirterek, “TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hat için Bulgaristan rotasını şimdilik istişare etmiyoruz.” dedi.

Medvedev, St. Petersburg’ta düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin TürkAkım projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde Avrupa’ya uzanacak ikinci hat için Bulgaristan’ın girişimlerde bulunduğunu anımsatan Medvedev, “Bence bu durum, Güney Akım projesini engelleyerek iptaline yol açan Bulgaristan’ın pişmanlığını gösteriyor. TürkAkım'da Avrupa'ya uzanacak hat için Bulgaristan rotasını şimdilik istişare etmiyoruz.” diye konuştu.

Boru Hatları ve Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile Gazprom arasında, TürkAkım’da Avrupa'ya uzanacak hattın kara kısmının inşaatı için gerekli protokolün imzalandığını hatırlatan Medvedev, “Projenin ikinci hattı için Avrupa’daki bazı doğalgaz taşıma sistemlerinin kapasite artırımına gitmesi gerekiyor. Avrupalı şirketler, TürkAkım’dan gelecek olası doğalgaz için hazırlıklara başladılar.” ifadelerini kullandı.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya’ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan’a ulaştırılması, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz enerji Gazprom TürkAkım

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