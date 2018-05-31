FİNANS

Avrupalı tüketicilerin yüzde 78’i cam ambalaj tercih ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 13:11 | Son Güncelleme

Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu'nun (FEVE) gerçekleştirdiği tüketici araştırmasına, Türkiye olmak üzere 12 ülkeden 6 bin 256 tüketici katıldı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Cam Ambalaj'ın üyesi olduğu Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu’nun (FEVE) gerçekleştirdiği tüketici araştırmasına göre, Avrupalıların yüzde 78'i gıda ve içecek ürünlerini satın alırken sağlık için cam ambalaj tercih ediyor.

Şişecam açıklamasına göre, Avrupa'nın ve dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj’ın üye olduğu Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu’nun (FEVE) Insıtes iş birliğiyle Türkiye dahil 12 ülkeden tüketicilerle bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin çevresel duyarlılığının ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına paralel olarak yiyecek ve içecek ambalajında cama duyduğu güven giderek artıyor. Avrupalı tüketicilerin yüzde 78’i sağlık için cam ambalajı tercih ediyor.

Avrupa genelinde yürütülen anketin araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin yiyecek ve içecek ambalajında cama duyduğu güvenin arttığı gözlemleniyor. Bu tercihte tüketicilerin camın yiyecek ve içecek ile etkileşim riski olmayan ambalaj malzemesi olduğuna yönelik farkındalık önemli rol oynuyor. Camı tercih edenlerin yüzde 78’i gıda ve içecek ürünleri konusunda camın en iyi ambalaj seçeneği olduğunu belirtiyor. Yüzde 73'ü ise camı en çevre dostu ambalaj malzemesi olarak değerlendiriyor. Her yıl 11,6 milyon ton cam ambalajın toplanıp geri dönüştürüldüğü Avrupa’da cam geri dönüşüm oranı yüzde 74'e ulaşıyor.

29 Mart-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Polonya, Slovakya, İsviçre ve Türkiye olmak üzere 12 ülkeden 6 bin 256 tüketici katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu Şişecam Cam

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