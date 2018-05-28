Avrupalı turist, aynı kalite ve fiyatı bulamayınca döndü

MUSTAFA KURT - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Dünyada tatil isteyen kaynak pazarlardaki herkese hitap eden özelliğimiz var ve bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Zaten turistin harcama düzeyi düşük veya yüksek de olsa en iyi servisi veren bir turizm yapısına sahibiz." dedi.

ALTİD Başkanı Sili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 36 milyon, Antalya'nın ise en az 12,5 milyon civarında bir turist beklentisi olduğunu söyledi.

Hedeflerinin Antalya genelinde bunu 20 milyona çıkarmak olduğunu ifade eden Sili, "Bu yıl fiyatlar bir önceki yıla göre yüzde 15-20 arttı." dedi.

Türkiye'nin 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir ile 2050'yi hedeflediğini aktaran Sili, Türkiye'nin coğrafi konumu, her gelir düzeyine hitap eden otelleriyle bu kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Sili, bunun için de turist sayısını ve geliri artırmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Dünyada tatil isteyen kaynak pazarlardaki herkese hitap eden özelliğimiz var ve bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Zaten turistin harcama düzeyi düşük veya yüksek de olsa en iyi servisi veren bir turizm yapısına sahibiz." değerlendirmesini yaptı. Sili, bu yıl kişi başına harcamanın 700 doların üzerine çıkacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.