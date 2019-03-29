Avrupalı turist geri döndü, İstanbul'da otel dolulukları arttı

Gökhan Artan / İstanbul, 29 Mart (DHA) - Avrupalı turistin geri dönüşünün sürmesiyle İstanbul'da otellerdeki canlanma da sürüyor. Konaklama sektöründe İstanbul'un Şubat 2018’de yüzde 65.1 olan doluluk oranı Şubat 2019'da yüzde 3.1 artarak, yüzde 67.1'e yükseldi.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı Şubat 2019 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye'nin Şubat 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine yüzde 1.0 düşüşle yüzde 61.9 olarak kaydedildi. TÜROB’un yaptığı açıklamaya göre, Türkiye ortalamasında doluluklardaki düşüşe karşın fiyatlardaki yükseliş devam etti. ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Şubat 2019’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 artışla 60.3 euroya, oda başı elde edilen gelirler (RevPAR) yüzde 5.6 artışla 37.3 euroya yükseldi. Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 65 olurken, ortalama oda fiyatı ise 101.1, oda başı gelirler 65.7 euro olarak hesaplandı.