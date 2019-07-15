Avrupa'nın kalkanı Almanya, ihracatın yüzde 10'unu sırtladı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Avrupa ülkelerine ekonomik ve siyasi anlamda kalkan görevi gören Almanya, yılın ilk yarısında Türkiye'den 7 milyar 443 milyon dolarlık ürün ihraç ederek ülke dış satımının yüzde 10'unu karşıladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Almanya, 2018'in ocak-haziran döneminde en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 7 milyar 443 milyon 10 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

Yılın ilk yarısında, otomotivde 15 milyar 319 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamullerinde 9 milyar 989 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyonda 8 milyar 728 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde, çelikte 7,2 milyar dolar, elektrikte 5,4 milyar dolarlık, demirde 4,1 milyar dolarlık, tekstilde 4 milyar dolarlık, makinede 3,8 milyar dolarlık, hububatta 3,3 milyar dolarlık, mobilyada 2,6 milyar dolarlık, iklimlendirmede 2,3 milyar dolarlık, madencilikte 2,1 milyar dolarlık, çimento ve mücevherde 1,7 milyar dolarlık, su ürünleri ve savunmada 1,3 milyar dolarlık, halıda 1,2 milyar dolarlık ihracata imza atıldı.