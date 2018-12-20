Avrupa'nın taş kömürü tüketiminde Polonya lider oldu

Polonya, 2017'de 74 milyon tonluk taş kömürü tüketimiyle Avrupa'da ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Almanya ve Türkiye izledi.

Uluslararası Enerji Ajansının yayımladığı kömür raporuna göre, Polonya'da 2016'da 75 milyon ton taş kömürü tüketildi.

Geçen yıl ise Polonya 74 milyonluk taş kömürü tüketimiyle Avrupa'da birinci sırada yer aldı.

Polonya'yı 51 milyon ton taş kömürü tüketimiyle Almanya ve 41 milyon tonla Türkiye izledi.

Almanya'nın geçen yılki taş kömürü tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 16 azalırken, Türkiye'nin tüketimi ise yüzde 6 arttı.

Türkiye'yi 23 milyon tonla İspanya, 15 milyon tonla da İtalya ve Hollanda izledi.

Rapora göre, Türkiye'nin sanayi üretimindeki güçlü büyüme elektrik talebinin artmasına neden oldu. Türkiye'nin 2017'de elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 297 teravatsaate yükseldi.

Türkiye'de yağışların azalması nedeniyle hidroelektrik kaynaklardan üretimin azaldığı belirtilen rapora göre, bu boşluğu doğal gaz ve kömür doldurdu. Ülkede elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 30'undan fazlası kömürden gerçekleştirildi. Bu alandaki kurulu güç 2017 sonunda 18,5 gigavatsaate yükseldi.

