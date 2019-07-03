FİNANS

"Avrupa'ya ihracatımızı beraberce artırmalıyız"

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: - "Kendi ticari değerlerimizi en iyi şekilde kullanıp Asya'dan maksimum ölçüde yararlanıp Avrupa'ya ihracatımızı hep beraberce artırmalıyız. Biz birlik olduğumuz zaman, o kadar ortak özelliklerimiz var ki, dünyada önemli bir güç haline geleceğimize de inanıyorum"

NUR SULTAN (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Kendi ticari değerlerimizi en iyi şekilde kullanıp Asya'dan maksimum ölçüde yararlanıp Avrupa'ya ihracatımızı hep beraberce artırmalıyız. Biz birlik olduğumuz zaman, o kadar ortak özelliklerimiz var ki, dünyada önemli bir güç haline geleceğimize de inanıyorum." dedi.

Turagay, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 11. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk Konseyi üyesi ülkelerin birbirleriyle olan ticari ilişkilerde birtakım sıkıntılarla karşılaştığını, bu sıkıntıların ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Üye ülkelerin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Turagay, "Kendi ticari değerlerimizi en iyi şekilde kullanıp Asya'dan maksimum ölçüde yararlanıp Avrupa'ya ihracatımızı hep beraberce artırmalıyız. Biz birlik olduğumuz zaman, o kadar ortak özelliklerimiz var ki, dünyada önemli bir güç haline geleceğimize de inanıyorum." diye konuştu.

Turagay, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun devreye girmesi ile İpek Yolu'nun yeniden canlanacağını ifade ederek, üye ülkelerin, Çin'in Tek Kuşak Tek Yol projesinde ortak koridorda yer almalarının gelecek için büyük bir imkan taşıdığını ve bunun en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu yıl mayıs ayında ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası kurulmasının ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından somut adım olduğunu vurgulayan Turagay, Türk Konseyi tarafından bu yıl Azerbaycan'da iş forumu ve Özbekistan'da yatırım forumu düzenleneceğini ve bu forumların, ülkeler arası ilişkilerin artırılması açısından önem taşıdığını söyledi.

Turagay, Azerbaycan ve Kazakistan cumhurbaşkanlarının önerisi üzerine Ortak Yatırım Fonu kurulmasının önemli olduğuna işaret ederek, "Ortak fonun kurulması, bizim de desteklediğimiz bir husus. Bunları kurarken kurumsal bir kapasiteye bakmamız lazım. İnsan kaynaklarını değerlendirmemiz, finansal sürdürülebilirliğe bakmamız lazım." dedi.

Kurulan bazı fonların daha sonra işlevsiz hale geldiğini belirten Turagay, "Biz eğer bir şey yaşatmak ve geleceğe dönük ondan getiriler kazanmak istiyorsak adımlarımızı da çok sağlam atmalıyız. Fonun nasıl çalışacağını çok net ve açık bir şekilde belirlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

- "Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki ticareti artırmalıyız"

Rıza Tuna Turagay, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki ticaretin mevcut potansiyelin çok altında olduğunu aktararak, "520 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Ama ülkelerimizin kendi aralarında yaptığı ticaret hacmini topladığımızda, bu hacmin içerisindeki payın da çok az olduğunu görüyoruz. Bunu artırmamız temel hedeflerden olmalı." diye konuştu.

Turagay, yatırımların artırılması konusunda da adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Türk Konseyi üyesi ülkelerde 14 milyar doları aşan yatırımımız var. Bize yapılan yatırım da 15 milyar dolar civarında. Bu da aslında gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzak diye düşünüyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Konseyi Ekonomi Bakanları Toplantısı

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