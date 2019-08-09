Avşa'da bayram yoğunluğu

BALIKESİR (AA) - UĞUR ULU - Marmara Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Avşa Adası'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor.

Balıkesir'in Marmara Adalar Belediyesine bağlı Avşa, yaklaşık 28 kilometrelik kıyı şeridi uzunluğuyla bölgede deniz turizminin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Avşa Adası, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ'a yakınlığı, pırıl pırıl denizi ve tarihi dokusuyla yaz aylarında nüfusundan katbekat fazla ziyaretçi ağırlıyor. Denize sıfır apart ve pansiyonları, otelleri, müstakil apart evleri ile ekonomik ve eğlenceli konaklama imkanı sunan Avşa'daki tesislerde yaz ayları dolu dolu geçiyor.

Kurban Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçinin gelmesi beklenen Avşa'da, kaymakamlık, belediye ve diğer kuruluşlar tarafından konukların bayramı sorunsuz bir şekilde geçirmesi için gerekli önlemler alındı.

- Nüfusundan 50 kat fazla ziyaretçi ağırlayacak

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili için yapılan rezervasyonlarla adadaki bütün ev, pansiyon ve otellerin dolduğunu söyledi.