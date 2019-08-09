FİNANS

Avşa'da bayram yoğunluğu

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nın, Kurban Bayramı tatilinde nüfusunun 50 katını aşkın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor - Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy: - "Bayram tatili boyunca adadaki ev, pansiyon ve otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Adadaki nüfusumuz 2 bin 500, bayram tatili süresince günlük 130 bin kişinin adaya gelmesini bekliyoruz"

BALIKESİR (AA) - UĞUR ULU - Marmara Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Avşa Adası'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor.

Balıkesir'in Marmara Adalar Belediyesine bağlı Avşa, yaklaşık 28 kilometrelik kıyı şeridi uzunluğuyla bölgede deniz turizminin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Avşa Adası, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ'a yakınlığı, pırıl pırıl denizi ve tarihi dokusuyla yaz aylarında nüfusundan katbekat fazla ziyaretçi ağırlıyor. Denize sıfır apart ve pansiyonları, otelleri, müstakil apart evleri ile ekonomik ve eğlenceli konaklama imkanı sunan Avşa'daki tesislerde yaz ayları dolu dolu geçiyor.

Kurban Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçinin gelmesi beklenen Avşa'da, kaymakamlık, belediye ve diğer kuruluşlar tarafından konukların bayramı sorunsuz bir şekilde geçirmesi için gerekli önlemler alındı.

- Nüfusundan 50 kat fazla ziyaretçi ağırlayacak

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili için yapılan rezervasyonlarla adadaki bütün ev, pansiyon ve otellerin dolduğunu söyledi.

Turistik işletmelerin oluşacak yoğunluk için gerekli hazırlıkları yaptığını belirten Aksoy, "Bayram tatili boyunca adadaki ev, pansiyon ve otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Adadaki nüfusumuz 2 bin 500, bayram tatili süresince günlük 130 bin kişinin adaya gelmesini bekliyoruz." dedi.

Adanın su ihtiyacını, günlük 4 bin 700 ton deniz suyunu arıtarak karşıladıklarını anlatan Aksoy, bu konuda herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Kurban Bayramı tatili süresince personel izinlerinin kaldırıldığını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Bayram tatili boyunca bütün personelimiz 24 saat teyakkuz durumunda olacak. İlave olarak ilçe belediyelerimizden çöp araçları temin ettik. Adadaki büyük marketlerin gıdayla ilgili malzemelerini stoklamaları için ek gemi seferleri düzenliyoruz. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yetkilileriyle tatil öncesi görüşme yaptık. İDO, adaya normalde günde 4 sefer düzenliyor. Bu seferler bayram tatili süresince günde 12'ye çıkacak."

Aksoy, emniyet ve zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmalarla adadaki fahiş fiyat uygulamaları ve kaçak pansiyon sorunlarının giderildiğini de sözlerine ekledi.

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