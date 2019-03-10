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Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Sektörü Arama Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 12:28 | Son Güncelleme

Toplantıda, sektörde öne çıkan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ele alındı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu'nun düzenlediği Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Sektörü Arama Toplantısı'nda, sektörde öne çıkan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ele alındı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Abdülkadir Sıcakyüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, hukuk bürolarının kurucu ortakları, akademisyenler, serbest avukatlar, kamu ve şirket avukatlarının geniş katılımı ile MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, MÜSİAD olarak sektör temsilcilerinin görüşlerini, sektöre dair tespit ettikleri sorunları dinleyeceklerini, bu sorunlara ilişkin ortaya çıkan çözüm önerilerinin ilgili makamlar nezdinde takipçisi olacaklarını bildirdi.

Toplantının ikinci bölümü MÜSİAD Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Arıtürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Katılımcılardan sektöre ilişkin görüşleri ve tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri istendi.

- Hukuk fakültesi sayısı fazla, öğretim üyesi bulunamıyor

MÜSİAD açıklamasında, son yıllarda hızla artan hukuk fakültesi ile birlikte fakültelerin öğretim üyesi bulamadığı ve her geçen gün verilen eğitimin kalitesinin düştüğü belirtilerek, öğretim üyesi sayısı göz önünde bulundurularak bir planlama yapılması, hukuk fakültelerinde müfredatın pratik hayata uygun bir şekilde revize edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, katılımcılar tarafından dile getirilen bir diğer hususun "avukatlık mesleğinin toplum nezdinde oluşan olumsuz algısı" olduğu, bu algıyı kırabilmek adına meslek örgütlerinin ve STK’ların ortak çalışmalar yapması, meslek itibarının yükselmesi için sektörün tüm paydaşlarının ortak hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Hukuk fakültesi mezunlarının mezuniyet sonrası kapsamlı bir değerlendirmeden geçirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sayede mezunların yetkinlikleri ölçülebilir ve avukatlık mesleğini icra edecek kişilerin daha donanımlı olması sağlanacaktır. Avukatlık mesleğinde tecrübeye göre bir tasnif olmalı ve belirli davalara bakabilmek için tecrübe şartı konulmalıdır. Mevcut adalet politikaları ve felsefesinin yeniden ele alınarak revize edilmesi gerekmektedir."

Açıklamada, yargılama süreçlerinin uzun olması, stajyer avukatların özlük hakları, adliye ve kamu kurumlarında avukatların karşılaştığı problemler, ara buluculuk sisteminin geliştirilmesi konularında da katılımcıların, toplantıda, çözüm önerilerini aktardığı bildirildi.

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