Avustralyalı paket devi Türkiye’ye geliyor

İSTANBUL (AA) - Adbox Australia Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Özer, sıcak ve soğuk yiyecekleri aynı ortamda izole bir şekilde muhafaza eden özelliğiyle kısa sürede Avustralya’da başarıya ulaşan Adbox'u Türkiye pazarına sunmayı planladıklarını belirterek, "Türkiye’de hem üretim hem de ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada hızla yaygınlaşan evlere paket servislerde yemeğin sıcaklığını koruması ön plana çıkıyor. Ancak, kapalı kutularda gerekli izolasyonun yapılmaması nedeni ile yemekler soğurken, soğuk kalması gereken içecek, tatlı ve dondurma gibi gıdalar da ısınıyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalar yapan Avustralya’daki Türk girişimciler, bir ilki gerçekleştirerek sıcak ve soğuk gıdaların sıcaklıklarını aynı ortamda koruyan bir kutu geliştirdiler. Kutunun üzerine konulan ledpanellerle de yeni nesil reklamcılığı paket servis sektörüne taşıdılar. Adbox Australia ismi verilen kutular, kısa sürede Avustralya’da kullanılıp beğenilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adbox Australia Üst Yöneticisi Özer, 1 milyon dolarlık yatırımla 2 yıllık Ar-Ge sonucu Adbox’u geliştirdiklerini belirterek, Türkiye’de hem üretim hem de ihracat hedeflediklerini kaydetti. Özer, Avustralya’da elde ettikleri başarıyı şimdi Türkiye’ye taşımak istediklerini belirterek, imalatı da Türkiye’ye çekip çevre ülkelere de açılmayı planladıklarını ifade etti. Günümüzde online yemek siparişi pazarı büyüklüğünün 35 milyar dolar olduğunu, 2030 yılında da 365 milyar dolara çıkmasının beklendiğinin bilgisini veren Özer, paket servis sektörünün önünün açık olduğunu ve yatırım fırsatlarının bulunduğunu bildirdi. Özer, çabuk büyüyen bu sektörün, beraberinde bazı problemlerle geldiğini belirterek, "Biz de hem gıda sektöründen gelen tecrübelerimiz hem de teknolojiye olan yakınlığımızdan, gördüğümüz bazı problemleri çözmek için çalışmalara başladık ve Adbox’ı geliştirdik." ifadelerini kullandı. \ - Ar-Ge’ye 1 milyon dolar yatırım yaptık Siparişin gecikmesinin gelen yemeğin kalitesini düşürdüğünü, sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini bildiren Özer, şunları kaydetti: