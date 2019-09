AXA Sigorta, santral altyapısını Vodafone ile buluta taşıdı

- "Sigortalılarımızın her an yanlarında olma sözümüzü yerine getiriyoruz"

AXA Sigorta Bilgi Teknolojileri ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı Ege Örer de dünyanın en büyük sigorta şirketi olduklarını belirterek, "Bu da bize hep daha iyi hizmeti sunmak, sadece hasar anında ödeme yapan bir şirket olmanın ötesine geçerek insanların daha iyi yaşamaları, hayallerini gerçekleştirmeleri için her zaman güvenebilecekleri bir çözüm ortağı olmak için büyük bir hedef sunuyor. Teknolojik gelişim de bu hedefimizin ayrılmaz bir parçası. Vodafone ile yaptığımız Bulut Santral yatırımımız ile yine sektörde bir ilke imza atarak sigortalılarımızın her an yanlarında olma sözümüzü yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Çağrı kaçırma riski ortadan kalkıyor

Vodafone Bulut Santral, normal bir fiziksel santrale göre önemli avantajlar sunuyor. İlk yatırım maliyeti gerektirmeyen sistem, aylık ve yıllık bakım ve onarım maliyetinden de tasarruf sağlıyor. Hızlı ve çok düşük maliyetlerle güncelleme ve yükseltme işlemleri yapılmasına imkan tanıyan Vodafone Bulut Santral çözümü, 7/24 kesintisiz çalışıyor, kolay erişilebilirlik ve merkezi kalite yönetimi sayesinde müşteri memnuniyeti oranlarında artış sağlıyor. Bu sistemde santral altyapısı veri merkezinde olduğu için lokasyonda olabilecek elektrik kesintilerinde bile çağrılar karşılanmaya ve belirlenen alternatif yönlere iletilmeye devam ediyor.