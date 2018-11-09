Axess Mobil birinci yılında 2.5 milyon kez indirildi

İstanbul, 9 Kasım (DHA) -Birinci yılında Axess Mobil uygulamasının indirilme sayısı yaklaşık 2.5 milyonu, görüntülenme sayısı ise 280 milyonu buldu.

Akbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Arif İsfendiyaroğlu Axess Mobil’i müşterilere daha ayrıcalıklı fırsatlar sunabilmek ve işlemlerini daha kısa zamanda kolay hale getirmek amacıyla oluşturduğuklarını belirtti ve şöyle devam etti:

“Kampanyalarımızda müşterilerimizin alışveriş alışkanlıklarına, ihtiyaçlarına göre teklifler sunuyoruz.

“Müşterilerimize sunduğumuz bu özel öneriler Axess Mobil’in daha ilk yılında büyük ilgi görmesini sağladı. Geçtiğimiz bir yılda uygulamamızı indiren kullanıcı sayısı yaklaşık 2.5 milyona erişerek kategorisinde bir ilke imza attı.

“Ayrıca görüntüleme sayısı ise 280 milyona ulaşmış olup 100’e yakın mod arasından sunduğumuz kampanyalarımıza ise 4.5 milyon kez katılım gerçekleşti.

“İlk yılında Axess Mobil uygulamamızın ulaştığı bu başarı ve ilgiden dolayı gururlu ve mutluyuz.

“Müşterilerimize, birinci yıla özel ilk harcamalarına 100 liraya varan chip-para kampanyası ile Axess Mobil kullanıcılarına çok daha fazla chip-para kazandırmaya devam edeceğiz.”

Axess Mobil; kredi kartı kullanıcılarının harcamalarını, ekstrelerini, gelecek dönem harcamalarını, chip-para / Mil puan bilgilerini görüntüleme, kart başvurusunda bulunma, kredi kartı borç ödeme, nakit çözümler, temassız ödeme yapabilme, kartları yurtdışı alışverişe, internette açma/kapama, kampanya takip etme ve kampanyaya katılma gibi özelliklerinin yanında, müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarına göre kampanyalar da sunuyor. (Fotoğraflı)

