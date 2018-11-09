Axess Mobil birinci yılında 2,5 milyon kez indirildi

İSTANBUL (AA) - Axess Mobil uygulaması birinci yılında yaklaşık 2,5 milyon kez indirilirken, görüntülenme sayısı da 280 milyonu buldu.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, "Moduna Göre Bankacılık" deneyimi sunan Axess Mobil, kullanıcılarına birbirinden farklı ve çok daha kazançlı kampanyalar sunarken, aynı zamanda kullanıcıların kart işlemlerini kolaylıkla yapmalarına fırsat sağlıyor.

Axess Mobil; kredi kartı kullanıcılarının harcamalarını, ekstrelerini, gelecek dönem harcamalarını, chip-para/mil puan bilgilerini görüntüleme, kart başvurusunda bulunma, kredi kartı borç ödeme, nakit çözümler, temassız ödeme yapabilme, kartları yurt dışı alışverişe, internette açma/kapama, kampanya takip etme ve kampanyaya katılma gibi özelliklerinin yanında, müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarına göre kampanyalar sunuyor.

Kullanıcılar, aralarında Alışveriş Modu, Bi Tıkla Gelsin Modu, Gezgin Modu, Yeni Sezon Yeni Sen Modu, Tekno Hayat Modu, Sonbahar Modu gibi o andaki Moduna en uygun olanı seçip, sunulan fırsatın tadını çıkarıyor. Axess Mobil, gününe göre değil, kullanıcısının günün farklı saatlerine göre değişen ihtiyaçlarını, sevdiği markaları ve harcama alışkanlıklarını bilerek, onlara Mod’larına göre teklifler sunabiliyor.