Axess Mobil ve ZUBİZU güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) - Axess Mobil kullanıcıları, Akbank kartları ile kendilerine özel sunulan ZUBİZU kampanya ve ayrıcalıklarından yararlanabilecek.

Akbank'ın açıklamasına göre, Axess Mobil ile ZUBİZU, Akbank kart sahiplerine özel kampanyalar ve ayrıcalıklar sunabilmek için güçlerini birleştirdi.

Bu kapsamda, Axess, Wings ve Neo kart sahipleri, Axess Mobil uygulaması ile ZUBİZU'nun 500'den fazla marka ve 12 binden fazla satış noktasında sağladığı ayrıcalıklardan yararlanabilecek. Bu ayrıcalıkların yanı sıra, Axess Mobil kullanıcıları için Aralık sonuna kadar seçili ZUBİZU kampanyalarındaki indirim iki kat değerli olacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, kullanıcılarına zengin ayrıcalıklar sunan, iki farklı platformu bir araya getirerek Türkiye'de ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu iş birliği ile müşterilerimiz artık ZUBİZU ayrıcalıklarına Axess Mobil'den de ulaşabilecekler. Böylelikle harcama alışkanlıklarına göre müşterilerimize özel sunduğumuz kampanya dünyasını daha da zenginleştirdik. 7 milyonu aşkın kart müşterimizin ihtiyaçlarının tek bir yerden karşılanabileceği bir platform olma yolunda önemli bir adım attık. Bu iş birliğimizin Axess Mobil için yepyeni bir dönemin habercisi olduğunu söyleyebiliriz. Yeniliklerden haberdar olmak için herkesi Axess Mobil'i takip etmeye davet ediyoruz".