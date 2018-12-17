Axess Mobil'den yılbaşına özel kampanyalar

İSTANBUL (AA) - Axess Mobil'de Axess ve Wings kart sahiplerine yeni yıl alışverişlerine özel birbirinden farklı chip-para, mil puan, indirim ve taksit kampanyaları sunuluyor.

Akbank'ın açıklamasına göre, Wings kart sahipleri yeni yıla özel 15 Aralık-1 Ocak arasında yapacakları her 200 TL ve üzeri giyim, akaryakıt, market, konaklama ve seyahat harcamasına 2 bin 19 Mil Puan, toplamda 10 bin 95 Mil Puan kazanabilecek. Kampanyaya katılmak için Axess Mobil'den "Hemen Katıl"a tıklanması yeterli olacak.

Axess Mobil kullanıcıları Akbank kartları ile kendilerine özel sunulan ZUBİZU kampanya ve ayrıcalıklarından yararlanmaya devam ediyor. Üstelik aralık ayı sonuna kadar seçili ZUBİZU indirimlerinin keyfini Axess Mobil'de 2 kat değerli yaşayacak.

Axess'in 31 Aralık'a kadar geçerli diğer yılbaşı kampanyaları ve çok daha fazlası Axess Mobil'de yer alıyor. Bu kapsamda Zorlu AVM'de kampanyaya dahil Axess üye iş yerlerinden alışveriş yapan Axess Mobil kullanıcıları yapacakları "her 350 TL" alışverişe, "50 TL chip-para", toplamda "150 TL chip-para" kazanacak. Axess Mobil kullanıcıları, CarrefourSA'lardan ve carrefoursa.com'dan farklı günlerde yapacakları "3 defa 150 TL ve üzeri" alışverişlerine, "50 TL chip-para" kazanma şansına sahip olacak.