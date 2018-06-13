Axess'ten Babalar Günü'ne özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Babalar Günü alışverişlerinde Axess'ini kullananlar, chip-para, indirim ve ekstra taksit fırsatlarından yararlanabilecek.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Axess, babalarına sevgilerini anlatan hediye almak isteyenlere giyim, seyahat, ve teknoloji başta olmak üzere farklı hediye alternatiflerine uygun ödeme imkanları sunuyor.

Network'ten 20 Haziran'a kadar 500 TL ve üzeri ilk alışverişe 100 TL chip-para ve 7 taksit imkanı sunan Axess, Divarese'den aynı tarihte 500 TL ve üzeri ilk alışverişe 100 TL chip-para ve 7 taksit imkanı sağlıyor.

Altınyıldız Classics'te 20 Haziran'a kadar 500 TL ve üzeri ilk alışverişe 50 TL chip-para ve 9 taksit imkanı Axesslileri beklerken, DS Damat'tan 17 Haziran'a kadar 300 TL ve üzeri ilk alışverişe 30 TL chip-para ve 6 taksit imkanı sunuluyor.

n11.com'da 15 Haziran'a kadar 500-999 TL arasındaki alışverişlere 25 TL, bin TL ve üzeri alışverişlere ise 50 TL chip-para imkanı bulunurken,kampanyadan faydalanmak için harcamadan önce Axess Mobil üzerinden "Hemen Katıl"” butonunun tıklanması gerekiyor.

Watsons'ta 30 Haziran'a kadar 75 TL ve üzeri ilk alışverişe 15 TL chip-para imkanı sunulurken, kampanyadan faydalanmak için harcamadan önce Axess Mobil üzerinden "Hemen Katıl" butonunun tıklanması yeterli oluyor.

Tatilsepeti.com, JollyTur ve Prontotour'da 9 aya, Türk Hava Yolları'nda ise 6 aya varan taksit fırsatı bulunuyor.

