Axis İstanbul'dan 23 Nisan'a özel eğlence paketi

İSTANBUL (AA) - Axis İstanbul AVM'de 15 Ekim'e kadar sürecek Hediye Dükkanı kampanyası kapsamında, 23 Nisan’da çocuklar için eğlence paketi hazırlandı.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Axis İstanbul AVM'den 23 Nisan'da 50 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, 50 puan değerinde eğlence dolu hediyenin sahibi olacak.

Hediyelerin stoklarla sınırlı olduğu alışveriş merkezinde, ziyaretçiler topladıkları puanları top havuzu, çarpışan araba ve video oyunlarında kullanabilecek.

