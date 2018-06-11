Axis Kağıthane, çocukları Robot Kodlama Atölyesi ile buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Axis Kağıthane AVM, 1 Temmuz'a kadar çocukları Minik Mühendisler Robot Kodlama Atölyesi ile buluşturacak.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Axis Kağıthane AVM, çocukları hem eğlenmeye hem öğrenmeye davet ediyor.

Axis Kağıthane AVM'de hafta sonu başlayan ve 1 Temmuz'a kadar sürecek olan Minik Mühendisler Robot Kodlama Atölyesi, çocuklara benzersiz bir deneyim yaşatacak. 4-10 yaş aralığındaki çocuklara özel olarak hazırlanan etkinlikte; robot, robot kodlama ve 3 boyutlu tasarım mantıkları eğlenceli bir şekilde aktarılacak.

Söz konusu tarihlerde 12.00-20.00 saatleri arasında her gün 45 dakika süren periyotlar halinde gerçekleştirilecek atölye kapsamında minikler, kendi oluşturdukları robotları i-Pad üzerinden programlayarak bluetooth teknoloji ile akıllı robotlara görevleri aktaracak ve kodlama mantıklarının gerçekte nasıl harekete dönüştüğünü analiz edecek.

