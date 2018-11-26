Ayakkabı devi Hotiç'e mahkemeden iyi haber 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) YAKLAŞIK 200 alacaklıya 400 milyon TL borcu olduğu ileri sürülen 80 yıllık ünlü ayakkabı markası Hotiç'in 31 Ağustos'ta ilan ettiği konkordato davasında mahkemeden iyi haber geldi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, Hotiç'e atanan geçici komiser heyetinin 3 aylık süre için olumlu raporu üzerine ünlü firmaya, bir yıllık kesin süre verdi. Alacaklıların Hotiç'in iflasını istediği duruşmada mahkeme geçici komiser heyetinin her ay rapor göndermesini, durumun kötüye gitmesi halinde hemen iflasına karar verileceğini belirti.

Türkiye'de 150 satış noktası bulunan 80 yıllık ünlü ayakkabı markası Hotiç, 31 Ağustos'ta mahkemeye başvurarak konkordato talep etmişti. Şirket tarafından yapılan açıklamada ise "Son dönemde piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı, TL'de yaşanan aşırı değer kaybının piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkarması sebebiyle şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır" denilmişti.

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylık süre vererek şirkete 3 kişiden oluşan konkordato komiseri atadı. Hotiç'ten alacağı olan banka, finans kurumları ve diğer şirket ve kişilerden oluşan yaklaşık 200 kadar alacaklıya firmanın 400 milyon TL borcu bulunuyordu. 150 kadar alacaklının müdahil olduğu davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya Hotiç'in avukatı ile alacaklıları temsilen 100'e yakın avukat katıldı.