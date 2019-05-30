FİNANS

Ayakkabı ihracatında 2019 hedefi 1,2 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 13:16 | Son Güncelleme

TASD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican: - "Ayakkabı ihracatı yılın ilk 4 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 383 milyon dolara yükseldi" - "2019 için ayakkabıda ihracat hedefimiz 1,2 milyar dolar. Önümüzdeki dönemde daha yüksek artışla bu rakama ulaşmamız zor olmayacaktır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, yılın ilk 4 ayında 383 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "2019 için ayakkabıda ihracat hedefimiz 1,2 milyar dolar. Önümüzdeki dönemde daha yüksek artışla bu rakama ulaşmamız zor olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde yer alan Ticaret Merkezi'nin önünde 2 bin 500 kişilik katılımla TASD 3. Geleneksel Sokak İftarı düzenlendi.

Sektörde faaliyet gösteren üreticilerin, çalışanların, yöneticilerin, işverenlerin, iş adamlarının, dernek yönetim kurulu üyelerinin ve mahalle sakinlerinin bir araya geldiği iftarda konuşan Endican, 2018'de Türkiye'nin ihracatının yüzde 7,1, deri ve deri ürünleri ihracatının yüzde 9,5 arttığını bildirdi.

Ayakkabı sektörü ihracatının ise ülke ortalamasının iki katından fazla, yüzde 15,6 artış gösterdiğini aktaran Endican, ihracatta geçen yıl 888,1 milyon dolarla tüm zamanların rekorunu kırdıklarını anımsattı.

Endican, "Ayakkabı ihracatı yılın ilk 4 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 383 milyon dolara yükseldi. 2019 için ayakkabıda ihracat hedefimiz 1,2 milyar dolar. Önümüzdeki dönemde daha yüksek artışla bu rakama ulaşmamız zor olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Üretim kapasitemiz 500 milyon çift"

Endican, ayakkabı sektörünün her yıl artan tutarlarda dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, sektörün deri ve deri mamulleri ihracatı içerisindeki payının da her geçen gün yükseldiğini bildirdi.

Ayakkabı sektörünün 2018'de deri ve deri mamulleri ihracatı içerisindeki payının yüzde 53,3 olduğunu anımsatan Endican, söz konusu payın yılın ilk 4 ayında yüzde 65,8'e çıktığını, yükselişin ayakkabı sektörünün gücünü bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Endican, "500 milyon çift üretim kapasitesine sahip olan ve 250 milyon çift ayakkabıyı ihraç etmeyi başaran sektörümüz, 100 binlerce kişiye istihdam sağlayan emek yoğun bir sektör olarak ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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