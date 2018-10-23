İZMİR (AA) - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, AB ve ABD'de hayvansal ürün tüketmeyen (vegan) kesimin deri ve ayakkabıda da önemli bir pazar oluşturduğunu belirterek, suni deriyle üretim yapan ihracatçıların önünde önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Medya Platformu üyeleriyle bir araya gelen Zandar, Türkiye'nin 600 milyon çiftlik ayakkabı üretim kapasitesinin ancak 400 milyon çiftini kullanabildiğini, geçen yıl bu üretimin 220 milyon çiftini ihraç ettiklerini kaydetti.

Bu yıl için ihracatı 260 milyon çifte çıkarma hedefinin bulunduğunu aktaran Zandar, Ege Bölgesi'nden özellikle Almanya pazarına ayakkabı ihracatında artış görüldüğünü ifade etti.

Zandar, gelecek dönemde İngiltere ve İtalya'ya da yoğunlaşacaklarını belirterek, ihracatın rakam olarak artmasının yanında ihracatçı firma sayısını da artırmaya odaklandıklarını söyledi.

Bölgede ihracatçı firma sayısını 520'ye çıkardıklarını vurgulayan Zandar, genelde ihracata uzak duran suni deriyle üretim yapan şirketler için de önemli fırsatlar bulunduğuna işaret etti.