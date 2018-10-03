FİNANS

Ayakkabı sektörü AYMOD'da buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nda, 80'den fazla ülkeden 600 alım heyeti ağırlanıyor - Yerli ve yabancı 400'ün üzerinde firmanın binden fazla markasının yer aldığı fuarda, 2019-2020 ilkbahar/yaz sezonu ayakkabı modelleri sergileniyor

İSTANBUL (AA) - Kendi alanında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), 60'ıncı kez CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açtı.

2023 yılında 2,5 milyar dolar ihracat hedefleyen ayakkabı sektörü için yurt dışı alım heyeti çalışmalarına yoğun bir mesai harcayan CNR Holding ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), bu çalışmaların sonucunda aralarında Afrika, Almanya, Azerbaycan, Arnavutluk, Belarus, Beyaz Rusya, Ermenistan, Dubai, Fransa, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna’nın da bulunduğu 80’in üzerinde ülkeden 600 kişilik alım heyetini AYMOD Fuarı’na getirdi.

Yerli ve yabancı 400’ün üzerinde firmanın binden fazla markasının yer aldığı fuarda, 2019-2020 ilkbahar/yaz sezonu ayakkabı modelleri sergileniyor.

İstihdamın artışı için önemli bir kaynak olan Türk ayakkabı sektörünün en büyük buluşması AYMOD Fuarı, yılda iki kez düzenleniyor. Kendi alanında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olan AYMOD, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ile TASD iş birliğinde Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) ve KOSGEB desteği ile yapılıyor.

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- 20 bin ayakkabı alıcısı bekleniyor

Ayakkabı sektörünün yeni ürün ve hizmetlerinin sergilendiği ve 6 Ekim'e kadar devam edecek olan AYMOD'da, ziyaretçilerin yeni ürünlerle buluşması, katılımcı firmaların tanıtımlarını en etkili şekilde yapması ve iş hacimlerini artırması hedefleniyor. Fuarı, 20 bin ayakkabı alıcısının ziyaret etmesi bekleniyor.

Ayakkabı ve saraciye modasına yön veren dünyaca ünlü markaların katılımcı olarak yer aldığı AYMOD, 60 bin metrekare alanda gerçekleşiyor.

AYMOD katılımcıları için özel olarak tasarlanan Aymod Premium Hall 4’de, fuar katılımcıları ile yabancı alıcılar bir araya gelecek.

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- AYMOD’da ilkler yaşanacak

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksek Okulu'nun başlattığı dünyada ve Türkiye’de ilk olan Yaşayan Ayakkabılar Müzesi, 60. AYMOD Fuarı’nda ziyaretçileri ağırlıyor. Söz konusu alanda, 15 yaşında yaşamını kaybeden Eren Bülbül’ün kara lastikleri, Ferdi Özbeğen’in ayakkabıları, Mehmet Ali Birand, Nilüfer ve Vatan Şaşmaz gibi birçok ismin ayakkabısı yer alıyor.

Fuarın diğer dikkati çeken ilklerinden biri de Türkiye’de ilk defa 3D printer ile ayakkabı üretimi yapılması oldu.

Türkiye’de ayakkabı tasarım eğitimine gönül veren akademisyen Suhandan Özay Demirkan'ın "Ottoman Dreams (Osmanlı Düşleri) Koleksiyonu" ile yer aldığı AYMOD'da, ilk kez kağıttan yapılan gelin ayakkabısı da sergileniyor.

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AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı

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