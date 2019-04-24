FİNANS

Ayakkabı sektörü İzmir'de buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Bu yıl 45'incisi düzenlenen İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı kapılarını açtı

İZMİR (AA) - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı-Shoexpo, bu yıl 45'inci kez açıldı.

Fuarİzmir'deki açılışta konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, fuarların ihracatın değişmez bir parçası olduğunu belirtti.

Buna rağmen fuarların tek başına artık yeterli olmadığını belirten Zandar, "Dünya iletişiminin en hızlı olduğu ve sanal veri akışının en hızlı yaşandığı dönemi yaşıyoruz. Bu nedenle Shoexpo da senenin 3 günü değil 365 gün, 24 saat açık bir fuar gibi hizmet vermeli. E-ticaretin, e-ihracatın yanına e-fuarcılık da katılmalı." diye konuştu.

Zandar, bu kapsamda ilerleyen günlerde yeni projelere imza atacaklarını sözlerini ekledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Aydan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ve sektör temsilcileri katıldı.

- 38 ülkeden 400'ün üzerine katılımcı

45. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda 2019 yaz ve 2020'nin ayakkabı tasarımları yer alıyor.

Fuarda ikili görüşmelerle ticaret hacimlerinin artırılması hedefleniyor. Fuar kapsamında 38 ülkeden 400'ün üzerinde yabancı satın alımcının İzmir'de olacağı belirtiliyor.

Sadece sektör profesyonellerine açık olarak düzenlenen fuar, 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Toplam 96 katılımcının ürünlerini sergilediği fuar, 26 Nisan'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
AYAKKABI buluşma deri fuar

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