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Ayakkabı sektörü URGE projesiyle ihracata hazırlanacak

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğince, ayakkabı ve saraciye sektöründe ihracatı artırmak amacıyla URGE projesi hazırlandı - Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar: - "Ege olarak ayakkabıda 8 ayda 45 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu da yüzde 30'luk bir artış demek. Amacımız daha çok ayakkabıcıyı ihracatçı haline getirmek. Firmalarımızı hazırlamak üzere de URGE'nin startını veriyoruz" - Avusturyalı proje danışmanı Albin Wedenig: - "Avusturya'da yeni şirketlerin kurucuları Türk kadın ve erkekler. Sizin girişimci ruhunuz var, bunu kullanın"

İZMİR (AA) - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından ayakkabı ve saraciye sektöründe üretimi, verimliliği ve ihracatı artırmak amacıyla Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (URGE) projesi hazırlandı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, projeyi tanıtmak amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Türk firmalarının rekabetçi ortamda yüksek kapasiteye ulaşarak dünya ölçeğinde firmalar haline gelmelerini sağlamak istediklerini belirten Zandar, sektörde üretimi, verimliliği ve ihracatçı firma sayısını artırmak amacıyla URGE projesi hazırladıklarını bildirdi.

Zandar, "2017 yılında 400 milyon çift ayakkabı üretimiyle dünyada 7'nci sırada yer alıyoruz. Bunun 222 milyon çifti yurt dışına satıldı. İhracatta da 5'inci sırada yer aldık. Şu anda Türkiye'de bilinen kapasite 500-600 milyon çift civarında, ürettiğimiz ise 400 milyon çift. Yani kapasitemizin altında bir üretimde çalışmaktayız. İç piyasada birtakım negatif haberler var, zincir mağazalarla alakalı. Bu durum mevcut olan kapasiteyi biraz daha geriye götürebilir önümüzdeki dönemlerde, biz de bu kapasiteleri bir şekilde ihracatla doldurmak zorundayız." dedi.

- "Projeyle firmalar ihracata hazırlanacak"

Firmaların ihracata artık daha farklı baktığını dile getiren Zandar, şöyle devam etti:

"Fuarları daha çok talep ediyorlar. 2 hafta önce Moskova'daki fuarda 27 firmamız vardı. Önümüzdeki dönemde bunun 40'a kadar çıkacağını düşünüyoruz. İhracat güzel bir şey tabi, buna hazır olmak çok önemli. Firmalarımızı hazırlamak amacıyla URGE'yi başlattık. URGE'nin amacı, mevcut kapasitelerimizi daha efektif hale getirmek, fabrikalarımızın makine ihtiyaçlarını karşılamak."

Zandar, projenin danışmanlığını Avusturyalı uzman Albin Wedenig'in yürüteceğini, gelecek ay başlatılacak ve 1,5 yıl sürecek proje için Wedenig'in her ay 15 gün Türkiye'de firmalara hizmet vereceğini bildirdi.

Ege Bölgesi'nden yılın 8 aylık döneminde 45 milyon dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çeken Zandar, "Bu da yüzde 30'luk bir artış demek, amacımız daha çok ayakkabıcıyı ihracatçı haline getirmek. Firmalarımızı hazırlamak için ekim ayıyla beraber URGE'yi başlatıyoruz." dedi.

- "Girişimcilik ruhunuzda var"

Proje Danışmanı Wedenig de projeyle üretim tesislerinin uluslararası seviyeye ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.

Kurumsal kültür ve ekip çalışmasının önemine işaret eden Wedenig, şunları kaydetti:

"Bunun doğruluğu yıllar önce ortaya konulmuştur. Her zaman temiz ve düzenli bir ortam olması gerekli. Şirketinizde iyi düzenlenmiş günlük, haftalık, aylık ve senelik bir planlama olması gerekiyor. Türk pazarının pozitif olduğunu düşünüyorum. Türkiye çok güzel bir konumda. Ham madde var, kaynak var, çok girişimci bir ruha sahipsiniz. Avusturya'da yeni şirketlerin kurucuları Türk kadın ve erkekler. Sizin girişimci ruhunuz var, bunu kullanın. Dikkat ederseniz 10 yıl içinde her şey çok daha iyi olacak."

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AYAKKABI Ege Deri ve Deri İhracatçıları Birliği ihracat izmir proje URGE

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