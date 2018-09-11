Ayakkabı sektörü URGE projesiyle ihracata hazırlanacak

Zandar, "2017 yılında 400 milyon çift ayakkabı üretimiyle dünyada 7'nci sırada yer alıyoruz. Bunun 222 milyon çifti yurt dışına satıldı. İhracatta da 5'inci sırada yer aldık. Şu anda Türkiye'de bilinen kapasite 500-600 milyon çift civarında, ürettiğimiz ise 400 milyon çift. Yani kapasitemizin altında bir üretimde çalışmaktayız. İç piyasada birtakım negatif haberler var, zincir mağazalarla alakalı. Bu durum mevcut olan kapasiteyi biraz daha geriye götürebilir önümüzdeki dönemlerde, biz de bu kapasiteleri bir şekilde ihracatla doldurmak zorundayız." dedi.

İZMİR (AA) - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından ayakkabı ve saraciye sektöründe üretimi, verimliliği ve ihracatı artırmak amacıyla Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (URGE) projesi hazırlandı.

- "Projeyle firmalar ihracata hazırlanacak"

Firmaların ihracata artık daha farklı baktığını dile getiren Zandar, şöyle devam etti:

"Fuarları daha çok talep ediyorlar. 2 hafta önce Moskova'daki fuarda 27 firmamız vardı. Önümüzdeki dönemde bunun 40'a kadar çıkacağını düşünüyoruz. İhracat güzel bir şey tabi, buna hazır olmak çok önemli. Firmalarımızı hazırlamak amacıyla URGE'yi başlattık. URGE'nin amacı, mevcut kapasitelerimizi daha efektif hale getirmek, fabrikalarımızın makine ihtiyaçlarını karşılamak."

Zandar, projenin danışmanlığını Avusturyalı uzman Albin Wedenig'in yürüteceğini, gelecek ay başlatılacak ve 1,5 yıl sürecek proje için Wedenig'in her ay 15 gün Türkiye'de firmalara hizmet vereceğini bildirdi.

Ege Bölgesi'nden yılın 8 aylık döneminde 45 milyon dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çeken Zandar, "Bu da yüzde 30'luk bir artış demek, amacımız daha çok ayakkabıcıyı ihracatçı haline getirmek. Firmalarımızı hazırlamak için ekim ayıyla beraber URGE'yi başlatıyoruz." dedi.

- "Girişimcilik ruhunuzda var"